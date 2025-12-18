Как вкусно приготовить ребрышки в духовке: мясо просто тает во рту

Екатерина Ягович
Ребрышки можно очень вкусно приготовить в духовке. Важно добавить к мясу пикантный соус, который сделает золотистую корочку сверху и сочности.

Идея приготовления сочных ребрышек в духовке опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

  • свиные ребрышки – 600 г
  • соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • соевый соус – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • кетчуп – 3 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Ребрышки натереть специями и оставить на 15-20 минут.

2. Поставить запекать под фольгу в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 1,5-2 часа.

3. Для соуса смешать все ингредиенты до однородности.

4. Снять фольгу, щедро смазать соусом и запечь еще 10 минут до румяной корочки.

5. Еще раз достать из духовки, смазать соусом и поставить еще на 10 минут.

6. Подавать с дополнительной порцией соуса и любимым гарниром.

