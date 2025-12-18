Как вкусно приготовить ребрышки в духовке: мясо просто тает во рту
Ребрышки можно очень вкусно приготовить в духовке. Важно добавить к мясу пикантный соус, который сделает золотистую корочку сверху и сочности.
Идея приготовления сочных ребрышек в духовке опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- свиные ребрышки – 600 г
- соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- соевый соус – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- кетчуп – 3 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Ребрышки натереть специями и оставить на 15-20 минут.
2. Поставить запекать под фольгу в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 1,5-2 часа.
3. Для соуса смешать все ингредиенты до однородности.
4. Снять фольгу, щедро смазать соусом и запечь еще 10 минут до румяной корочки.
5. Еще раз достать из духовки, смазать соусом и поставить еще на 10 минут.
6. Подавать с дополнительной порцией соуса и любимым гарниром.
