Если вы хотите очень вкусно приготовить рыбу, готовьте ее с овощами, соусами, это придаст ей сочности. И важно отметить, что рыбу лучше всего запекать или тушить с овощами.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной запеченной рыбы, с сыром, овощами и сливочным маслом.

Ингредиенты:

800 г рыбы минтай

соль, перец

лук

60 г сливочного масла

помидор

80 г твердого сыра

Способ приготовления:

1. Филе минтая разморозьте, посолите, поперчите.

2. Лук и помидоры порежьте. Сыр натрите на терке.

3. Из фольги сделайте формочки. На дно выложите нарезанный лук, сверху – рыбу, далее – кусочки масла и помидоры. Сверху посыпьте натертым сыром.

4. Запекайте в разогретой духовке при 190 C 25-30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: