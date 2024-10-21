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Как вкусно приготовить рыбу для ужина: полезно и быстро
Если вы хотите очень вкусно приготовить рыбу, готовьте ее с овощами, соусами, это придаст ей сочности. И важно отметить, что рыбу лучше всего запекать или тушить с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной запеченной рыбы, с сыром, овощами и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- 800 г рыбы минтай
- соль, перец
- лук
- 60 г сливочного масла
- помидор
- 80 г твердого сыра
Способ приготовления:
1. Филе минтая разморозьте, посолите, поперчите.
2. Лук и помидоры порежьте. Сыр натрите на терке.
3. Из фольги сделайте формочки. На дно выложите нарезанный лук, сверху – рыбу, далее – кусочки масла и помидоры. Сверху посыпьте натертым сыром.
4. Запекайте в разогретой духовке при 190 C 25-30 минут.
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