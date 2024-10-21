Как вкусно приготовить рыбу для ужина: полезно и быстро

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,1 т.
Рецепт рыбы

Если вы хотите очень вкусно приготовить рыбу, готовьте ее с овощами, соусами, это придаст ей сочности. И важно отметить, что рыбу лучше всего запекать или тушить с овощами. 

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Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной запеченной рыбы, с сыром, овощами и сливочным маслом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 800 г рыбы минтай
  • соль, перец
  • лук
  • 60 г сливочного масла
  • помидор
  • 80 г твердого сыра

Способ приготовления: 

1. Филе минтая разморозьте, посолите, поперчите. 

Филе с маслом

2. Лук и помидоры порежьте. Сыр натрите на терке. 

Лук и помидоры

3. Из фольги сделайте формочки. На дно выложите нарезанный лук, сверху – рыбу, далее – кусочки масла и помидоры. Сверху посыпьте натертым сыром.

Сколько готовить рыбу

4. Запекайте в разогретой духовке при 190 C 25-30 минут.

Рыба с овощами

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