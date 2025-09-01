Как вкусно приготовить рыбу с овощами на ужин: рецепт блюда в духовке

Отличным вариантом ужина будет запеченная рыба. Продукт можно сочетать с различными любимыми овощами, а также добавить нежный соус. Для того, чтобы блюдо получилось питательным, нужно все запечь.

Идея приготовления запеченной рыбы с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе толстолоба – 800 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • горчица – 0,5 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • чеснок – 4 зубчика
  • соль, перец, сушеные томаты, базилик

Овощи:

  • картофель – 4 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец, итальянские травы
  • растительное масло

Спосию приготовления:

1. Сделать надрезы на филе толстолоба.

2. Для соуса соединить сметану, горчицу, лимонный сок, чеснок, соль и специи.

3. Смазать рыбу со всех сторон.

4. Переложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. Если в вашей духовке картофель обычно готовится больше часа, тогда предварительно отварите его до полуготовности.

5. Картофель и морковь режем на небольшие кружочки, всыпаем в миску. Добавляем перец и лук. Всыпаем соль, перец, итальянские травы. Вливаем масло, перемешиваем и добавляем к рыбе.

6. Запекать при температуре 190 градусах 40-50 минут (ориентируйтесь по своей духовке). Периодически можно переворачивать овощи.

