Отличным вариантом ужина будет запеченная рыба. Продукт можно сочетать с различными любимыми овощами, а также добавить нежный соус. Для того, чтобы блюдо получилось питательным, нужно все запечь.

Идея приготовления запеченной рыбы с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

филе толстолоба – 800 г

сметана – 2 ст.л.

горчица – 0,5 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

чеснок – 4 зубчика

соль, перец, сушеные томаты, базилик

Овощи:

картофель – 4 шт.

морковь – 1 шт.

перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

соль, перец, итальянские травы

растительное масло

Спосию приготовления:

1. Сделать надрезы на филе толстолоба.

2. Для соуса соединить сметану, горчицу, лимонный сок, чеснок, соль и специи.

3. Смазать рыбу со всех сторон.

4. Переложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. Если в вашей духовке картофель обычно готовится больше часа, тогда предварительно отварите его до полуготовности.

5. Картофель и морковь режем на небольшие кружочки, всыпаем в миску. Добавляем перец и лук. Всыпаем соль, перец, итальянские травы. Вливаем масло, перемешиваем и добавляем к рыбе.

6. Запекать при температуре 190 градусах 40-50 минут (ориентируйтесь по своей духовке). Периодически можно переворачивать овощи.

