Как вкусно приготовить рыбу с овощами на ужин: рецепт блюда в духовке
Отличным вариантом ужина будет запеченная рыба. Продукт можно сочетать с различными любимыми овощами, а также добавить нежный соус. Для того, чтобы блюдо получилось питательным, нужно все запечь.
Ингредиенты:
- филе толстолоба – 800 г
- сметана – 2 ст.л.
- горчица – 0,5 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- чеснок – 4 зубчика
- соль, перец, сушеные томаты, базилик
Овощи:
- картофель – 4 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- соль, перец, итальянские травы
- растительное масло
Спосию приготовления:
1. Сделать надрезы на филе толстолоба.
2. Для соуса соединить сметану, горчицу, лимонный сок, чеснок, соль и специи.
3. Смазать рыбу со всех сторон.
4. Переложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. Если в вашей духовке картофель обычно готовится больше часа, тогда предварительно отварите его до полуготовности.
5. Картофель и морковь режем на небольшие кружочки, всыпаем в миску. Добавляем перец и лук. Всыпаем соль, перец, итальянские травы. Вливаем масло, перемешиваем и добавляем к рыбе.
6. Запекать при температуре 190 градусах 40-50 минут (ориентируйтесь по своей духовке). Периодически можно переворачивать овощи.
