Сельдь в кетчупном маринаде – это простая закуска, которая прекрасно сочетается с отварным картофелем, черным хлебом или свежими овощами. Благодаря сочетанию уксуса, масла, лука и кетчупа рыба становится более нежной и насыщенной на вкус. Особенно удобно то, что активный процесс приготовления занимает совсем немного времени.

Идея приготовления вкусной сельди в кетчупе опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.

Ингредиенты:

сельдь – 3-4 штуки

лук репчатый – 2-3 штуки

Для маринада:

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 столовая ложка

уксус – 100 мл.

масло – 100 мл.

кетчуп нежный – 250 г

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте сельдь. Рыбу очистите от кожи и костей, после чего нарежьте аккуратными порционными кусочками.

2. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. В глубокую емкость или контейнер выкладывайте сельдь слоями, чередуя ее с луком.

3. Для маринада в отдельной кастрюле соедините кетчуп, уксус, масло, соль и сахар. Поставьте смесь на средний огонь, доведите до кипения и проварите примерно две минуты, постоянно помешивая.

4. Готовый маринад полностью охладите до комнатной температуры. Горячей смесью заливать рыбу не стоит, чтобы сохранить ее структуру и вкус.

5. Охлажденным маринадом залейте подготовленную сельдь с луком так, чтобы рыба была полностью покрыта жидкостью.

6. Закройте контейнер крышкой и поставьте в холодильник минимум на четыре часа. Для более насыщенного вкуса рекомендуется оставить закуску мариноваться на ночь.

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