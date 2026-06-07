Как вкусно приготовить сельдь в кетчупе: очень простой рецепт
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Сельдь в кетчупном маринаде – это простая закуска, которая прекрасно сочетается с отварным картофелем, черным хлебом или свежими овощами. Благодаря сочетанию уксуса, масла, лука и кетчупа рыба становится более нежной и насыщенной на вкус. Особенно удобно то, что активный процесс приготовления занимает совсем немного времени.
Идея приготовления вкусной сельди в кетчупе опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- сельдь – 3-4 штуки
- лук репчатый – 2-3 штуки
Для маринада:
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 столовая ложка
- уксус – 100 мл.
- масло – 100 мл.
- кетчуп нежный – 250 г
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте сельдь. Рыбу очистите от кожи и костей, после чего нарежьте аккуратными порционными кусочками.
2. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. В глубокую емкость или контейнер выкладывайте сельдь слоями, чередуя ее с луком.
3. Для маринада в отдельной кастрюле соедините кетчуп, уксус, масло, соль и сахар. Поставьте смесь на средний огонь, доведите до кипения и проварите примерно две минуты, постоянно помешивая.
4. Готовый маринад полностью охладите до комнатной температуры. Горячей смесью заливать рыбу не стоит, чтобы сохранить ее структуру и вкус.
5. Охлажденным маринадом залейте подготовленную сельдь с луком так, чтобы рыба была полностью покрыта жидкостью.
6. Закройте контейнер крышкой и поставьте в холодильник минимум на четыре часа. Для более насыщенного вкуса рекомендуется оставить закуску мариноваться на ночь.
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