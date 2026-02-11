Как вкусно приготовить скумбрию с картофелем: бюджетный рецепт на ужин
Скумбрия запеченная с картофелем – идеальный вариант ужина. В таком блюде нет лишнего жира. При этом, оно очень сытное и питательное. Приготовление не требует особых кулинарных умений и ингредиентов.
Идея приготовления запеченной скумбрии с картофелем на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- картофель маленький – 8-10 шт.
- помидоры черри – 100 г
- фиолетовый лук по желанию – 0,5 шт.
- зелень
Способ приготовления:
1. Картофель предварительно отварить до готовности.
2. Скумбрию почистить.
3. Помыть и разделить на два филе.
4. Сделать небольшие надрезы и добавить специи: соль, лимонный сок, перец, приправа к рыбе.
5. На противень, застеленный пергаментом, выложить отваренный картофель, помидоры и лук.
6. Сверху выложить рыбу.
7. Отправить в духовую на 20 минут при температуре 190 градусов.
8. В конце посыпать зеленью.
