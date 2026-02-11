Как вкусно приготовить скумбрию с картофелем: бюджетный рецепт на ужин

Скумбрия запеченная с картофелем – идеальный вариант ужина. В таком блюде нет лишнего жира. При этом, оно очень сытное и питательное. Приготовление не требует особых кулинарных умений и ингредиентов.

Идея приготовления запеченной скумбрии с картофелем на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.
  • картофель маленький – 8-10 шт.
  • помидоры черри – 100 г
  • фиолетовый лук по желанию – 0,5 шт.
  • зелень

Способ приготовления:

1. Картофель предварительно отварить до готовности.

2. Скумбрию почистить.

3. Помыть и разделить на два филе.

4. Сделать небольшие надрезы и добавить специи: соль, лимонный сок, перец, приправа к рыбе.

5. На противень, застеленный пергаментом, выложить отваренный картофель, помидоры и лук.

6. Сверху выложить рыбу.

7. Отправить в духовую на 20 минут при температуре 190 градусов.

8. В конце посыпать зеленью.

