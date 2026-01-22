Как вкусно приготовить тушеную капусту: самый легкий рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Тушеная капуста – лучшее блюдо для обеда, а также ужина. Для яркого вкуса добавьте специи, лук, а можно также консервированный перец. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты, с луком и томатной пастой и специями.

Ингредиенты:

  • капуста
  • специи
  • томатная паста
  • лук
  • воду

Способ приготовления: 

1. Капусту нарежьте мелко, лук кубиком.

2. Добавьте томатную пасту, специи, воду, тушите под крышкой.

