Все рецепты
Как вкусно приготовить тушеную капусту: самый легкий рецепт вкусного блюда
Тушеная капуста – лучшее блюдо для обеда, а также ужина. Для яркого вкуса добавьте специи, лук, а можно также консервированный перец.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты, с луком и томатной пастой и специями.
Ингредиенты:
- капуста
- специи
- томатная паста
- лук
- воду
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте мелко, лук кубиком.
2. Добавьте томатную пасту, специи, воду, тушите под крышкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: