Тушеная капуста – лучшее блюдо для обеда, а также ужина. Для яркого вкуса добавьте специи, лук, а можно также консервированный перец.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты, с луком и томатной пастой и специями.

Ингредиенты:

капуста

специи

томатная паста

лук

воду

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте мелко, лук кубиком.

2. Добавьте томатную пасту, специи, воду, тушите под крышкой.

