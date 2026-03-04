Как вкусно приготовить замороженные пельмени на сковородке: простой рецепт на ужин
Если в ваши морозилке есть пачка пельменей – не спешите их просто варить. Изделия можно очень вкусно приготовить на сковородке добавив грибной соус, а также много натертого сыра. Такое блюдо идеально подойдет на ужин.
Идея приготовления пельменей с грибным соусом на ужин опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- грибы – 400 г
- лук – 1 шт.
- пельмени – 600 г
- сыр – 150 г
- зелень
- сметана – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- кипяток
Способ приготовления:
1. Нарезать грибы и лук.
2. Отправить на сковородку.
3. Жарить под закрытой крышкой, пока не испарится вода.
4. Добавить пельмени и масло, поджарить 5-10 минут.
5. Влить кипяток чтобы покрыло пельмени и добавить сметану, соль и специи.
6. Перемешать и оставить тушиться под закрытой крышкой минут 20.
7. Добавить натертый сыр, дать расплавиться.
8. Всыпать зелень.
