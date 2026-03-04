Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Как вкусно приготовить замороженные пельмени на сковородке: простой рецепт на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
339
Если в ваши морозилке есть пачка пельменей – не спешите их просто варить. Изделия можно очень вкусно приготовить на сковородке добавив грибной соус, а также много натертого сыра. Такое блюдо идеально подойдет на ужин.

Идея приготовления пельменей с грибным соусом на ужин опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

  • грибы – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • пельмени – 600 г
  • сыр – 150 г
  • зелень
  • сметана – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • кипяток

Способ приготовления:

1. Нарезать грибы и лук.

2. Отправить на сковородку.

3. Жарить под закрытой крышкой, пока не испарится вода.

4. Добавить пельмени и масло, поджарить 5-10 минут.

5. Влить кипяток чтобы покрыло пельмени и добавить сметану, соль и специи.

6. Перемешать и оставить тушиться под закрытой крышкой минут 20.

7. Добавить натертый сыр, дать расплавиться.

8. Всыпать зелень.

