Если в ваши морозилке есть пачка пельменей – не спешите их просто варить. Изделия можно очень вкусно приготовить на сковородке добавив грибной соус, а также много натертого сыра. Такое блюдо идеально подойдет на ужин.

Идея приготовления пельменей с грибным соусом на ужин опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

грибы – 400 г

лук – 1 шт.

пельмени – 600 г

сыр – 150 г

зелень

сметана – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

кипяток

Способ приготовления:

1. Нарезать грибы и лук.

2. Отправить на сковородку.

3. Жарить под закрытой крышкой, пока не испарится вода.

4. Добавить пельмени и масло, поджарить 5-10 минут.

5. Влить кипяток чтобы покрыло пельмени и добавить сметану, соль и специи.

6. Перемешать и оставить тушиться под закрытой крышкой минут 20.

7. Добавить натертый сыр, дать расплавиться.

8. Всыпать зелень.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: