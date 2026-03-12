Как вкусно приготовить жареный картофель на обед: с грибами и луком
Жареный картофель – одно из самых любимых домашних блюд, которое всегда уместное к обеду или ужину. Если добавить к нему грибы и лук, вкус становится еще насыщеннее и ароматнее. Такое блюдо готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. Делимся простым способом приготовления вкусного картофеля с грибами на сковороде.
Идея приготовления вкусной жареной картошки с грибами опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 5-6 шт.
- шампиньоны небольшие – 200-300 г
- лук – 1-2 шт.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- грибная приправа – по вкусу
- приправа к картофелю – по вкусу
- масло для жарки – 2-3 ст.л.
- зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Картофель очистите, промойте и нарежьте соломкой или небольшими ломтиками. Разогрейте сковородку с маслом и выложите картофель ровным слоем.
2. Обжаривайте на среднем огне до румяной корочки, периодически перемешивая. Добавьте соль, черный перец и приправу к картофелю. Готовьте, пока картофель станет мягким внутри и золотистым снаружи.
3. Отдельно подготовьте грибы. Шампиньоны промойте и при необходимости разрежьте пополам. Лук нарежьте полукольцами.
4. На другой сковороде разогрейте немного масла, выложите лук и обжарьте до мягкости. Добавьте грибы, посолите, приправьте грибной приправой и готовьте несколько минут, пока они не подрумянятся и не станут ароматными.
5. Готовые грибы с луком добавьте к жареному картофелю и осторожно перемешайте. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.
