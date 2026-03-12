Жареный картофель – одно из самых любимых домашних блюд, которое всегда уместное к обеду или ужину. Если добавить к нему грибы и лук, вкус становится еще насыщеннее и ароматнее. Такое блюдо готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. Делимся простым способом приготовления вкусного картофеля с грибами на сковороде.

Идея приготовления вкусной жареной картошки с грибами опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт.

шампиньоны небольшие – 200-300 г

лук – 1-2 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

грибная приправа – по вкусу

приправа к картофелю – по вкусу

масло для жарки – 2-3 ст.л.

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, промойте и нарежьте соломкой или небольшими ломтиками. Разогрейте сковородку с маслом и выложите картофель ровным слоем.

2. Обжаривайте на среднем огне до румяной корочки, периодически перемешивая. Добавьте соль, черный перец и приправу к картофелю. Готовьте, пока картофель станет мягким внутри и золотистым снаружи.

3. Отдельно подготовьте грибы. Шампиньоны промойте и при необходимости разрежьте пополам. Лук нарежьте полукольцами.

4. На другой сковороде разогрейте немного масла, выложите лук и обжарьте до мягкости. Добавьте грибы, посолите, приправьте грибной приправой и готовьте несколько минут, пока они не подрумянятся и не станут ароматными.

5. Готовые грибы с луком добавьте к жареному картофелю и осторожно перемешайте. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

