Болгарский перец – одна из самых любимых заготовок на зиму. Благодаря нежной мякоти и яркому вкусу он прекрасно сочетается с ароматным маринадом, чесноком и зеленью. Такой перец подходит как самостоятельная закуска или как дополнение к горячим блюдам. Приготовление не требует сложных ингредиентов – главное соблюсти пропорции и не переварить овощи, чтобы они остались сочными.

Идея приготовления маринованного болгарского перца на зиму опубликована на странице фудблогера meleskotanya в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 3 кг.

петрушка – по вкусу

чеснок – по вкусу

лавровые листья – несколько штук

гвоздика – 3-4 звездочки

душистый перец – несколько горошин

масло – 400 г

уксус – 200 г

вода – 200 г

сахар – 200 г

соль – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Перец тщательно помыть, очистить от семян и разрезать на четыре части.

2. Опустить в кипящую воду и варить около 15 минут, пока овощ станет мягким, но не разваренным.

3. Вареный перец охладить и снять кожицу – так он станет нежнее и лучше будет впитывать маринад.

4. Для маринада в большой кастрюле смешать масло, воду, уксус, сахар и соль.

5. Довести до кипения, после чего добавить подготовленный перец и варить еще 5 минут.

6. В стерильные банки на дно выложить измельченный чеснок, веточки петрушки, лавровый лист, гвоздику и душистый перец.

7. Горячий перец разложить по банкам и залить кипящим маринадом. Закрыть крышками и стерилизовать 10-15 минут.

