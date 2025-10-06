Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: с петрушкой и чесноком
Болгарский перец – одна из самых любимых заготовок на зиму. Благодаря нежной мякоти и яркому вкусу он прекрасно сочетается с ароматным маринадом, чесноком и зеленью. Такой перец подходит как самостоятельная закуска или как дополнение к горячим блюдам. Приготовление не требует сложных ингредиентов – главное соблюсти пропорции и не переварить овощи, чтобы они остались сочными.
Идея приготовления маринованного болгарского перца на зиму опубликована на странице фудблогера meleskotanya в Instagram.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 3 кг.
- петрушка – по вкусу
- чеснок – по вкусу
- лавровые листья – несколько штук
- гвоздика – 3-4 звездочки
- душистый перец – несколько горошин
- масло – 400 г
- уксус – 200 г
- вода – 200 г
- сахар – 200 г
- соль – 1 ст.л.
Способ приготовления:
Перец тщательно помыть, очистить от семян и разрезать на четыре части.
2. Опустить в кипящую воду и варить около 15 минут, пока овощ станет мягким, но не разваренным.
3. Вареный перец охладить и снять кожицу – так он станет нежнее и лучше будет впитывать маринад.
4. Для маринада в большой кастрюле смешать масло, воду, уксус, сахар и соль.
5. Довести до кипения, после чего добавить подготовленный перец и варить еще 5 минут.
6. В стерильные банки на дно выложить измельченный чеснок, веточки петрушки, лавровый лист, гвоздику и душистый перец.
7. Горячий перец разложить по банкам и залить кипящим маринадом. Закрыть крышками и стерилизовать 10-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: