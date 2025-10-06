Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: с петрушкой и чесноком

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
15
Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: с петрушкой и чесноком

Болгарский перец – одна из самых любимых заготовок на зиму. Благодаря нежной мякоти и яркому вкусу он прекрасно сочетается с ароматным маринадом, чесноком и зеленью. Такой перец подходит как самостоятельная закуска или как дополнение к горячим блюдам. Приготовление не требует сложных ингредиентов – главное соблюсти пропорции и не переварить овощи, чтобы они остались сочными.

Идея приготовления маринованного болгарского перца на зиму опубликована на странице фудблогера meleskotanya в Instagram.

Ингредиенты:

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 3 кг.
  • петрушка – по вкусу
  • чеснок – по вкусу
  • лавровые листья – несколько штук
  • гвоздика – 3-4 звездочки
  • душистый перец – несколько горошин
  • масло – 400 г
  • уксус – 200 г
  • вода – 200 г
  • сахар – 200 г
  • соль – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Перец тщательно помыть, очистить от семян и разрезать на четыре части.

Перец тщательно помыть, очистить от семян и разрезать на четыре части.

2. Опустить в кипящую воду и варить около 15 минут, пока овощ станет мягким, но не разваренным.

2. Опустить в кипящую воду и варить около 15 минут, пока овощ станет мягким, но не разваренным.

3. Вареный перец охладить и снять кожицу – так он станет нежнее и лучше будет впитывать маринад.

4. Для маринада в большой кастрюле смешать масло, воду, уксус, сахар и соль.

Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: с петрушкой и чесноком

5. Довести до кипения, после чего добавить подготовленный перец и варить еще 5 минут.

5. Довести до кипения, после чего добавить подготовленный перец и варить еще 5 минут.

6. В стерильные банки на дно выложить измельченный чеснок, веточки петрушки, лавровый лист, гвоздику и душистый перец.

Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: с петрушкой и чесноком

7. Горячий перец разложить по банкам и залить кипящим маринадом. Закрыть крышками и стерилизовать 10-15 минут.

