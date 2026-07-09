Как вкусно замариновать баклажаны: рецепт с морковью и болгарским перцем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
465
Как вкусно замариновать баклажаны: рецепт с морковью и болгарским перцем
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Маринованные баклажаны – одна из самых популярных овощных закусок, которую легко приготовить дома. Они получаются ароматными, сочными и хорошо сочетаются как с мясными блюдами, так и с картофелем или кашами. Для приготовления понадобятся доступные сезонные овощи и простой маринад. После нескольких часов в холодильнике закуска приобретает насыщенный вкус и аромат.

Идея приготовления пикантных маринованных баклажанов опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.

Как вкусно замариновать баклажаны: рецепт с морковью и болгарским перцем

Ингредиенты:

  • баклажаны – 700 г (2 крупных)
  • морковь – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • петрушка – по вкусу
  • чеснок – 2-3 зубчика

Для маринада:

  • уксус 9% – 2 ст.л.
  • вода – 2 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать баклажаны: рецепт с морковью и болгарским перцем

1. Баклажаны нарежьте кружочками, слегка посолите и оставьте примерно на 10 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу.

2. После этого промокните кусочки бумажным полотенцем и обжарьте на небольшом количестве масла почти до готовности. Важно не пережарить баклажаны, чтобы они хорошо держали форму.

Как вкусно замариновать баклажаны: рецепт с морковью и болгарским перцем

3. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, а болгарский перец – тонкой соломкой.

4. Обжарьте овощи на сковороде в течение 2-3 минут, чтобы они стали мягче, но остались слегка хрустящими.

Как вкусно замариновать баклажаны: рецепт с морковью и болгарским перцем

5. Для маринада смешайте воду, уксус, сахар и соль до полного растворения.

6. В большой миске смешайте обжаренные баклажаны, овощи, измельчённый чеснок и мелко нарезанную петрушку.

Как вкусно замариновать баклажаны: рецепт с морковью и болгарским перцем

7. Полейте закуску маринадом и аккуратно перемешайте, чтобы равномерно распределить все ингредиенты.

8. Переложите баклажаны в контейнер или стеклянную емкость с крышкой и поставьте в холодильник как минимум на 6 часов. За это время несколько раз аккуратно перемешайте или встряхните емкость, чтобы овощи лучше промариновались.

Как вкусно замариновать баклажаны: рецепт с морковью и болгарским перцем

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