Маринованные баклажаны – одна из самых популярных овощных закусок, которую легко приготовить дома. Они получаются ароматными, сочными и хорошо сочетаются как с мясными блюдами, так и с картофелем или кашами. Для приготовления понадобятся доступные сезонные овощи и простой маринад. После нескольких часов в холодильнике закуска приобретает насыщенный вкус и аромат.

Идея приготовления пикантных маринованных баклажанов опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 700 г (2 крупных)

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

петрушка – по вкусу

чеснок – 2-3 зубчика

Для маринада:

уксус 9% – 2 ст.л.

вода – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте кружочками, слегка посолите и оставьте примерно на 10 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу.

2. После этого промокните кусочки бумажным полотенцем и обжарьте на небольшом количестве масла почти до готовности. Важно не пережарить баклажаны, чтобы они хорошо держали форму.

3. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, а болгарский перец – тонкой соломкой.

4. Обжарьте овощи на сковороде в течение 2-3 минут, чтобы они стали мягче, но остались слегка хрустящими.

5. Для маринада смешайте воду, уксус, сахар и соль до полного растворения.

6. В большой миске смешайте обжаренные баклажаны, овощи, измельчённый чеснок и мелко нарезанную петрушку.

7. Полейте закуску маринадом и аккуратно перемешайте, чтобы равномерно распределить все ингредиенты.

8. Переложите баклажаны в контейнер или стеклянную емкость с крышкой и поставьте в холодильник как минимум на 6 часов. За это время несколько раз аккуратно перемешайте или встряхните емкость, чтобы овощи лучше промариновались.

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