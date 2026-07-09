Как вкусно замариновать баклажаны: рецепт с морковью и болгарским перцем
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Маринованные баклажаны – одна из самых популярных овощных закусок, которую легко приготовить дома. Они получаются ароматными, сочными и хорошо сочетаются как с мясными блюдами, так и с картофелем или кашами. Для приготовления понадобятся доступные сезонные овощи и простой маринад. После нескольких часов в холодильнике закуска приобретает насыщенный вкус и аромат.
Идея приготовления пикантных маринованных баклажанов опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 700 г (2 крупных)
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- петрушка – по вкусу
- чеснок – 2-3 зубчика
Для маринада:
- уксус 9% – 2 ст.л.
- вода – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте кружочками, слегка посолите и оставьте примерно на 10 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу.
2. После этого промокните кусочки бумажным полотенцем и обжарьте на небольшом количестве масла почти до готовности. Важно не пережарить баклажаны, чтобы они хорошо держали форму.
3. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, а болгарский перец – тонкой соломкой.
4. Обжарьте овощи на сковороде в течение 2-3 минут, чтобы они стали мягче, но остались слегка хрустящими.
5. Для маринада смешайте воду, уксус, сахар и соль до полного растворения.
6. В большой миске смешайте обжаренные баклажаны, овощи, измельчённый чеснок и мелко нарезанную петрушку.
7. Полейте закуску маринадом и аккуратно перемешайте, чтобы равномерно распределить все ингредиенты.
8. Переложите баклажаны в контейнер или стеклянную емкость с крышкой и поставьте в холодильник как минимум на 6 часов. За это время несколько раз аккуратно перемешайте или встряхните емкость, чтобы овощи лучше промариновались.
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