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Как вкусно замариновать лук: идеальное дополнение к салатам и мясу
Маринованный лук – это отличная закуска к мясу или дополнение к салатам. К тому же вы можете сделать ее в любой момент, потому что необходимые ингредиенты точно найдутся в вашем холодильнике. Технология максимально простая.
Идея приготовления пикантного маринованного лука к салатам и мясу опубликована на странице кулинара с ником o gorodnik в Instagram. Вкус овоща вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- лук – 500 г.
- соль – 25 г
- сахар – 50 г
- уксус 9% – 50 г
- масло душистое – 50 г
- укроп – 10 г
Способ приготовления:
1. Порезать лук соломкой (кольцами, полукольцами).
2. Добавить остальные ингредиенты.
3. Всё хорошо перемешать.
4. Оставить мариноваться на час.
5. Лучше оставить в таком виде в сутки – лук будет очень вкусным.
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