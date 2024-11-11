Как вкусно замариновать лук: идеальное дополнение к салатам и мясу

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
1,2 т.
Как вкусно замариновать лук: идеальное дополнение к салатам и мясу

Маринованный лук – это отличная закуска к мясу или дополнение к салатам. К тому же вы можете сделать ее в любой момент, потому что необходимые ингредиенты точно найдутся в вашем холодильнике. Технология максимально простая.

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Идея приготовления пикантного маринованного лука к салатам и мясу опубликована на странице кулинара с ником o gorodnik в Instagram. Вкус овоща вас приятно удивит.

Как вкусно замариновать лук: идеальное дополнение к салатам и мясу

Ингредиенты:

  • лук – 500 г.
  • соль – 25 г
  • сахар – 50 г
  • уксус 9% – 50 г
  • масло душистое – 50 г
  • укроп – 10 г

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать лук: идеальное дополнение к салатам и мясу

1. Порезать лук соломкой (кольцами, полукольцами).

Как вкусно замариновать лук: идеальное дополнение к салатам и мясу

2. Добавить остальные ингредиенты.

Как вкусно замариновать лук: идеальное дополнение к салатам и мясу

3. Всё хорошо перемешать.

4. Оставить мариноваться на час.

Как вкусно замариновать лук: идеальное дополнение к салатам и мясу

5. Лучше оставить в таком виде в сутки – лук будет очень вкусным.

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