Маринованный лук – это отличная закуска к мясу или дополнение к салатам. К тому же вы можете сделать ее в любой момент, потому что необходимые ингредиенты точно найдутся в вашем холодильнике. Технология максимально простая.

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Идея приготовления пикантного маринованного лука к салатам и мясу опубликована на странице кулинара с ником o gorodnik в Instagram. Вкус овоща вас приятно удивит.

Ингредиенты:

лук – 500 г.

соль – 25 г

сахар – 50 г

уксус 9% – 50 г

масло душистое – 50 г

укроп – 10 г

Способ приготовления:

1. Порезать лук соломкой (кольцами, полукольцами).

2. Добавить остальные ингредиенты.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Оставить мариноваться на час.

5. Лучше оставить в таком виде в сутки – лук будет очень вкусным.

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