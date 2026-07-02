Как вкусно замариновать скумбрию: быстрый рецепт
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Скумбрия домашнего засола – это простая закуска, которая получается гораздо вкуснее магазинной. Для её приготовления потребуется всего несколько доступных ингредиентов и немного времени. Уже через сутки рыба станет нежной и слабосоленой, а если оставить её в рассоле дольше, вкус будет более насыщенным. Такой рецепт пригодится как для праздничного стола, так и для повседневных бутербродов или ужина.
Идея приготовления домашней малосольной скумбрии опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
Для рассола
- вода – 500 мл.
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Очистите скумбрию от потрохов, по желанию удалите голову и тщательно промойте под холодной водой.
2. В кастрюле доведите воду до кипения.
3. Добавьте соль и сахар, хорошо перемешайте до полного растворения.
4. Снимите рассол с огня и полностью остудите.
5. Выложите подготовленную скумбрию в глубокую емкость или контейнер.
6. Залейте рыбу холодным рассолом так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.
7. Поставьте емкость в холодильник. Через 1-2 суток скумбрия станет слабосоленой. Если хотите получить более насыщенный вкус, оставьте ее в рассоле на 3-4 суток.
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