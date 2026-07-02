Скумбрия домашнего засола – это простая закуска, которая получается гораздо вкуснее магазинной. Для её приготовления потребуется всего несколько доступных ингредиентов и немного времени. Уже через сутки рыба станет нежной и слабосоленой, а если оставить её в рассоле дольше, вкус будет более насыщенным. Такой рецепт пригодится как для праздничного стола, так и для повседневных бутербродов или ужина.

Идея приготовления домашней малосольной скумбрии опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

Для рассола

вода – 500 мл.

соль – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Очистите скумбрию от потрохов, по желанию удалите голову и тщательно промойте под холодной водой.

2. В кастрюле доведите воду до кипения.

3. Добавьте соль и сахар, хорошо перемешайте до полного растворения.

4. Снимите рассол с огня и полностью остудите.

5. Выложите подготовленную скумбрию в глубокую емкость или контейнер.

6. Залейте рыбу холодным рассолом так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.

7. Поставьте емкость в холодильник. Через 1-2 суток скумбрия станет слабосоленой. Если хотите получить более насыщенный вкус, оставьте ее в рассоле на 3-4 суток.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: