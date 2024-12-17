Скумбрия – абсолютно универсальная рыба, которую можно готовить на мангале, тушить с овощами, готовить на мангале. Еще ее можно очень вкусно засолить в горячем и холодном маринаде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком и специями.

Ингредиенты:

скумбрия 1 шт

Маринад:

соль 2 ч.л.

сахар 1 ч.л.

кориандр зерна 1 ч. л.

черный перец 1 ч.л.

вода 200 мл

масло 1 ст.л.

уксус 1 ст.л. яблочный 6%

лук 1 шт

лавровый лист 2 шт

Способ приготовления:

1. Маринад: в кастрюлю всыпьте все специи, добавьте лавровый лист, влейте воду, масло, уксус и нагрейте.

2. Рыбу порежьте кусками.

3. На дно формы выложите порезанный кольцами лук, сверху рыбу, залейте все маринадом.

Готовую рыбу можно есть через 12 часов!

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