Как вкусно замариновать скумбрию для ужина и праздничного стола: рецепт вкусного и полезного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Скумбрия – абсолютно универсальная рыба, которую можно готовить на мангале, тушить с овощами, готовить на мангале. Еще ее можно очень вкусно засолить в горячем и холодном маринаде. 

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Как вкусно замариновать скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком и специями. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • скумбрия 1 шт

Маринад: 

  • соль 2 ч.л.
  • сахар 1 ч.л.
  • кориандр зерна 1 ч. л.
  • черный перец 1 ч.л.
  • вода 200 мл
  • масло 1 ст.л.
  • уксус 1 ст.л. яблочный 6%
  • лук 1 шт
  • лавровый лист 2 шт

Способ приготовления: 

1. Маринад: в кастрюлю всыпьте все специи, добавьте лавровый лист, влейте воду, масло, уксус и нагрейте. 

Маринад для рыбы

2. Рыбу порежьте кусками.

Скумбрия для приготовления

3. На дно формы выложите порезанный кольцами лук, сверху рыбу, залейте все маринадом. 

Приготовление рыбы

Готовую рыбу можно есть через 12 часов! 

Маринованная скумбрия

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