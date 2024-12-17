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Как вкусно замариновать скумбрию для ужина и праздничного стола: рецепт вкусного и полезного блюда
Скумбрия – абсолютно универсальная рыба, которую можно готовить на мангале, тушить с овощами, готовить на мангале. Еще ее можно очень вкусно засолить в горячем и холодном маринаде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком и специями.
Ингредиенты:
- скумбрия 1 шт
Маринад:
- соль 2 ч.л.
- сахар 1 ч.л.
- кориандр зерна 1 ч. л.
- черный перец 1 ч.л.
- вода 200 мл
- масло 1 ст.л.
- уксус 1 ст.л. яблочный 6%
- лук 1 шт
- лавровый лист 2 шт
Способ приготовления:
1. Маринад: в кастрюлю всыпьте все специи, добавьте лавровый лист, влейте воду, масло, уксус и нагрейте.
2. Рыбу порежьте кусками.
3. На дно формы выложите порезанный кольцами лук, сверху рыбу, залейте все маринадом.
Готовую рыбу можно есть через 12 часов!
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