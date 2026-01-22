Как вкусно замариновать скумбрию: самый легкий рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
345
Скумбрия – очень вкусная, полезная и при этом – бюджетная рыба. Готовить ее можно с овощами, а также просто вкусно засолить с луком, в томатном соусе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии со специями. 

Ингредиенты:

  • скумбрия 

Для маринада:

  • вода 1 л.
  • соль 3 ст.л. без верха
  • сахар 2 ст.л.
  • лавровый лист 3 шт.
  • смесь перцев горошком 1 ч.л.
  • приправа к рыбе 1 ч.л.
  • кориандр 1 ст.л.
  • сухие зерна горчицы 1 ст.л.
  • гвоздика 5 шт.

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте.

2. Смешайте все для маринада, доведите до кипения.

3. Полейте рыбу и маринуйте сутки.

Готовую рыбу подавайте с луком и маслом! 

