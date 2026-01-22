Скумбрия – очень вкусная, полезная и при этом – бюджетная рыба. Готовить ее можно с овощами, а также просто вкусно засолить с луком, в томатном соусе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии со специями.

Ингредиенты:

скумбрия

Для маринада:

вода 1 л.

соль 3 ст.л. без верха

сахар 2 ст.л.

лавровый лист 3 шт.

смесь перцев горошком 1 ч.л.

приправа к рыбе 1 ч.л.

кориандр 1 ст.л.

сухие зерна горчицы 1 ст.л.

гвоздика 5 шт.

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте.

2. Смешайте все для маринада, доведите до кипения.

3. Полейте рыбу и маринуйте сутки.

Готовую рыбу подавайте с луком и маслом!

