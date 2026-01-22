Все рецепты
Как вкусно замариновать скумбрию: самый легкий рецепт
Скумбрия – очень вкусная, полезная и при этом – бюджетная рыба. Готовить ее можно с овощами, а также просто вкусно засолить с луком, в томатном соусе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии со специями.
Ингредиенты:
- скумбрия
Для маринада:
- вода 1 л.
- соль 3 ст.л. без верха
- сахар 2 ст.л.
- лавровый лист 3 шт.
- смесь перцев горошком 1 ч.л.
- приправа к рыбе 1 ч.л.
- кориандр 1 ст.л.
- сухие зерна горчицы 1 ст.л.
- гвоздика 5 шт.
Способ приготовления:
1. Рыбу порежьте.
2. Смешайте все для маринада, доведите до кипения.
3. Полейте рыбу и маринуйте сутки.
Готовую рыбу подавайте с луком и маслом!
