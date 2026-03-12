Все рецепты
Как вкусно замариновать скумбрию: самый простой рецепт
Магазинная маринованная скумбрия никогда не сравнится с домашней. А для того, чтобы приготовить такую рыбу, вам понадобится минимум ингредиентов. Кушать можно будет уже на следующие сутки.
Идея приготовления домашней маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 свежемороженые скумбрии (почистить, отрезать головы и нарезать кусочками по 2-3 см)
- 2 большие луковицы
Маринад (на 1 л воды):
- 3 ст.л. соли
- 3 ст.л. сахара
- 2 лавровых листа
- 10 горошин черного перца
- 90 мл уксуса 9 %
- 200 мл. растительного масла
Способ приготовления:
1. В воду добавить соль, сахар и специи.
2. Довести до кипения.
3. Проварить 1–2 минуты.
4. Маринад полностью охладить, после этого добавить уксус.
5. В банку или контейнер выложить слоями скумбрию и лук.
6. Залить маринадом и добавить масло. Поставить в холодильник минимум на 12-24 часа.
