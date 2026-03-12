Магазинная маринованная скумбрия никогда не сравнится с домашней. А для того, чтобы приготовить такую рыбу, вам понадобится минимум ингредиентов. Кушать можно будет уже на следующие сутки.

Идея приготовления домашней маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

2 свежемороженые скумбрии (почистить, отрезать головы и нарезать кусочками по 2-3 см)

2 большие луковицы

Маринад (на 1 л воды):

3 ст.л. соли

3 ст.л. сахара

2 лавровых листа

10 горошин черного перца

90 мл уксуса 9 %

200 мл. растительного масла

Способ приготовления:

1. В воду добавить соль, сахар и специи.

2. Довести до кипения.

3. Проварить 1–2 минуты.

4. Маринад полностью охладить, после этого добавить уксус.

5. В банку или контейнер выложить слоями скумбрию и лук.

6. Залить маринадом и добавить масло. Поставить в холодильник минимум на 12-24 часа.

