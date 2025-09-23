Сочные сезонные баклажаны очень вкусно запечь в духовке с мясным фаршем. У вас получится полноценное блюдо для обеда или ужина. К тому же, это достаточно бюджетно. Особенно в том случае, если у вас домашние овощи с собственного огорода.

Идея приготовления вкусных запеченных баклажанов с фаршем опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг.

фарш (у меня говядина +свинина) – 600 г

помидоры – 2 большие

острый перец – по вкусу

чеснок – 3 зубчика

томатная паста – 2 ст.л.

базилик – пучок

сыр моцарелла – 150 г

сыр обычный – 200 г

соль/перец

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрезать пополам и сделать надрезы сеточкой.

2. Посолить, поперчить, хорошо смазать оливковым маслом.

3. Запекать при температуре 180 градусов примерно 35 минут.

4. Фарш обжарить.

5. Добавить томаты, острый перец, чеснок, базилик, томатную пасту, бульон или воду, соль/перец по вкусу.

6. Тушить под крышкой 10 минут.

7. Достать мякоть из теплых баклажанов и отправить к фаршу. Фарш протушить 2 минуты.

8. Нафаршировать баклажаны, сверху сыр и запекать при температуре 200 градусов до золотистости сыра.

