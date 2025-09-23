Как вкусно запечь баклажаны с фаршем: вариант блюда на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
528
Как вкусно запечь баклажаны с фаршем: вариант блюда на любой случай

Сочные сезонные баклажаны очень вкусно запечь в духовке с мясным фаршем. У вас получится полноценное блюдо для обеда или ужина. К тому же, это достаточно бюджетно. Особенно в том случае, если у вас домашние овощи с собственного огорода.

Видео дня

Идея приготовления вкусных запеченных баклажанов с фаршем опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

Как вкусно запечь баклажаны с фаршем: вариант блюда на любой случай

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 кг.
  • фарш (у меня говядина +свинина) – 600 г
  • помидоры – 2 большие
  • острый перец – по вкусу
  • чеснок – 3 зубчика
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • базилик – пучок
  • сыр моцарелла – 150 г
  • сыр обычный – 200 г
  • соль/перец
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Как вкусно запечь баклажаны с фаршем: вариант блюда на любой случай

1. Баклажаны разрезать пополам и сделать надрезы сеточкой.

2. Посолить, поперчить, хорошо смазать оливковым маслом.

Как вкусно запечь баклажаны с фаршем: вариант блюда на любой случай

3. Запекать при температуре 180 градусов примерно 35 минут.

4. Фарш обжарить.

Как вкусно запечь баклажаны с фаршем: вариант блюда на любой случай

5. Добавить томаты, острый перец, чеснок, базилик, томатную пасту, бульон или воду, соль/перец по вкусу.

6. Тушить под крышкой 10 минут.

Как вкусно запечь баклажаны с фаршем: вариант блюда на любой случай

7. Достать мякоть из теплых баклажанов и отправить к фаршу. Фарш протушить 2 минуты.

8. Нафаршировать баклажаны, сверху сыр и запекать при температуре 200 градусов до золотистости сыра.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты