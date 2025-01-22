Как вкусно запечь дорадо с овощами: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Дорадо – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень быстро запечь в духовке с овощами и цитрусовыми. А подавать ее лучше горячей!

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Как вкусно приготовить дорадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо, с овощами и специями. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Дорадо – 1-2 шт.
  • Томаты – 2 маленьких или 1 большой
  • Зеленый лук – 3 веточки
  • Синий лук – 1 шт.
  • Апельсин – половина
  • Лимон – 2 дольки (не обязательно)
  • Соль – 2 ч.л
  • Приправа к рыбе – 1 ч.л.
  • Тыква – 700 г (или больше)
  • Чеснок – 1 шт
  • Имбирь свежий – 20 г

Способ приготовления: 

1. В чищенной дорадо делаем небольшие надрезы, добавьте соль, перец. 

Рыба для запекания

2. Томаты и зеленый лук режем мелко и эту овощную смесь выкладываем во внутрь рыбы. Вставляем дольки лимона в надрезы. 

Овощи для рыбы

3. Апельсин режем кольцами, лук режем кольцами.

Приготовление блюда

4. Делаем форму из пергамент, выкладываем апельсин и лук, сверху выкладываем дорадо (рыбку сверху смазать растительным маслом). Рядом на противень смазываем маслом и выкладываем порезанную тыкву на отрезанный чеснок, поливаем маслом. 

Сколько запекать рыбу

5. Ставим на нижний ярус, в разогретую духовку до 170° С, готовим 40 минут тыкву. А рыбу оставляем на 50 минут или до золотистого цвета.

Готовое блюдо

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