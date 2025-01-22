Как вкусно запечь дорадо с овощами: рецепт блюда для ужина
Дорадо – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень быстро запечь в духовке с овощами и цитрусовыми. А подавать ее лучше горячей!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо, с овощами и специями.
Ингредиенты:
- Дорадо – 1-2 шт.
- Томаты – 2 маленьких или 1 большой
- Зеленый лук – 3 веточки
- Синий лук – 1 шт.
- Апельсин – половина
- Лимон – 2 дольки (не обязательно)
- Соль – 2 ч.л
- Приправа к рыбе – 1 ч.л.
- Тыква – 700 г (или больше)
- Чеснок – 1 шт
- Имбирь свежий – 20 г
Способ приготовления:
1. В чищенной дорадо делаем небольшие надрезы, добавьте соль, перец.
2. Томаты и зеленый лук режем мелко и эту овощную смесь выкладываем во внутрь рыбы. Вставляем дольки лимона в надрезы.
3. Апельсин режем кольцами, лук режем кольцами.
4. Делаем форму из пергамент, выкладываем апельсин и лук, сверху выкладываем дорадо (рыбку сверху смазать растительным маслом). Рядом на противень смазываем маслом и выкладываем порезанную тыкву на отрезанный чеснок, поливаем маслом.
5. Ставим на нижний ярус, в разогретую духовку до 170° С, готовим 40 минут тыкву. А рыбу оставляем на 50 минут или до золотистого цвета.
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