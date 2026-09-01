Как вкусно запечь индейку, чтобы она получилась нежной и сочной: самый простой рецепт
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Бедро индейки легко превратить в ароматное домашнее блюдо, если правильно его замариновать и запечь. Для этого понадобится простая смесь из специй, горчицы и чеснока. Мясо готовится в духовке без сложных кулинарных приёмов, а после запекания остаётся мягким и сочным.
Идея приготовления сочной запеченной индейки опубликована на странице juliapitarenko в Instagram.
Ингредиенты:
- бедро индейки – 1,3 кг.
- свежий чеснок – 4-5 зубчиков
- сухой чеснок – по вкусу
- оливковое масло – по необходимости
- горчица – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- приправа к мясу – по вкусу
Способ приготовления:
1. Бедро индейки промойте и тщательно просушите бумажными полотенцами. Это важно сделать перед нанесением маринада, чтобы смесь специй хорошо держалась на поверхности мяса.
2. Для маринада смешайте горчицу, соль, черный перец, копченую паприку, сухой чеснок и приправу к мясу. По желанию добавьте немного оливкового масла. Свежий чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте и также добавьте в смесь.
3. Полученным маринадом хорошо натрите индейку со всех сторон. Старайтесь равномерно распределить специи по всей поверхности бедра, чтобы мясо приобрело насыщенный вкус после запекания.
4. Переложите индейку в форму для запекания и поставьте в предварительно разогретую до 165 градусов духовку.
5. Запекайте примерно 3,5 часа, ориентируясь на размер куска и готовность мяса. За это время индейка должна хорошо пропечься внутри и покрыться румяной корочкой.
6. После извлечения из духовки не спешите сразу нарезать мясо. Оставьте готовое бедро на 10–15 минут, чтобы оно немного отдохнуло. Затем нарежьте индейку порционными кусочками и подавайте к столу.
7. Такое запеченное бедро индейки хорошо сочетается с картофелем, крупами, овощами и легкими салатами. А если мясо останется после ужина, его можно нарезать тонкими ломтиками и использовать для бутербродов или домашней шаурмы.
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