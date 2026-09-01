Как вкусно запечь индейку, чтобы она получилась нежной и сочной: самый простой рецепт

Бедро индейки легко превратить в ароматное домашнее блюдо, если правильно его замариновать и запечь. Для этого понадобится простая смесь из специй, горчицы и чеснока. Мясо готовится в духовке без сложных кулинарных приёмов, а после запекания остаётся мягким и сочным.

Идея приготовления сочной запеченной индейки опубликована на странице juliapitarenko в Instagram.

Ингредиенты:

бедро индейки – 1,3 кг.

свежий чеснок – 4-5 зубчиков

сухой чеснок – по вкусу

оливковое масло – по необходимости

горчица – 2 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

приправа к мясу – по вкусу

Способ приготовления:

1. Бедро индейки промойте и тщательно просушите бумажными полотенцами. Это важно сделать перед нанесением маринада, чтобы смесь специй хорошо держалась на поверхности мяса.

2. Для маринада смешайте горчицу, соль, черный перец, копченую паприку, сухой чеснок и приправу к мясу. По желанию добавьте немного оливкового масла. Свежий чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте и также добавьте в смесь.

3. Полученным маринадом хорошо натрите индейку со всех сторон. Старайтесь равномерно распределить специи по всей поверхности бедра, чтобы мясо приобрело насыщенный вкус после запекания.

4. Переложите индейку в форму для запекания и поставьте в предварительно разогретую до 165 градусов духовку.

5. Запекайте примерно 3,5 часа, ориентируясь на размер куска и готовность мяса. За это время индейка должна хорошо пропечься внутри и покрыться румяной корочкой.

6. После извлечения из духовки не спешите сразу нарезать мясо. Оставьте готовое бедро на 10–15 минут, чтобы оно немного отдохнуло. Затем нарежьте индейку порционными кусочками и подавайте к столу.

7. Такое запеченное бедро индейки хорошо сочетается с картофелем, крупами, овощами и легкими салатами. А если мясо останется после ужина, его можно нарезать тонкими ломтиками и использовать для бутербродов или домашней шаурмы.

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