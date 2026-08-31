Как вкусно запечь картофель, чтобы он оставался полезным: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
831
Рецепт запеченного картофеля
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Запеченный картофель – вкусное, сытное и полезное блюдо. Готовить ее можно со специями, сливочным маслом, сыром. 

Как вкусно запечь картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной картошки с чесноком и розмарином. 

Ингредиенты:

  • Картофель 9 шт. 
  • Сливочное масло (мягкое) 30 г + немного для смазывания формы
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Соль и черный молотый перец по вкусу
  • Сушеный розмарин 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Отварить картофель "в мундире" в подсоленной воде до готовности. Он должен быть мягким, но хорошо держать форму.

Картофель для блюда

2. Смазать форму для запекания небольшим количеством масла и выложить картофель. Аккуратно прижать каждую картофелину толкушкой или дном стакана, чтобы она стала плоской.

Вареный картофель

3. Смешать мягкое сливочное масло с измельченным чесноком. Смазать картофель этой смесью, посолить, поперчить и посыпать розмарином. Запекать в разогретой до 200C духовке 10-15 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка.

Начинка для блюда

Прекрасно сочетается с овощным салатом, запеченной рыбой или куриным филе.

Готовый картофель

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