Как вкусно запечь картофель с куриными рулетиками: простой рецепт для сытного обеда
Для того, чтобы приготовить быстрый и сытный обед, можно совместить картофель с куриным филе. В мясо заверните сытную грибную начинку. Все это запекается в духовке в одной форме.
Идея приготовления картофеля с куриными рулетиками для обеда опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 5-7 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- масло с пряностями – 3 ст.л.
Ингредиенты для рулетиков:
- куриное филе – 700 г
- соль по вкусу
- сливочное масло – 20 г
- укроп пучок
- сыр – 50 г
Ингредиенты для начинки:
- грибы шампиньоны – 7 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- соль – щепотка
- молотый перец – щепотка
- сметана – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Почистить картофель.
2. Нарезать его на небольшие кусочки.
3. Добавить масло, соль и специи.
3. Для начинки обжарить грибы с луком.
4. Добавить чеснок измельченный, соль и молотый перец.
5. В конце добавить сметану, перемешать и снять с огня.
6. С филе убрать все лишнее, нарезать на крупные кусочки, отбить молотком для мяса.
7. В середину выложить начинку, сформировать рулетики.
8. В форму выложить картофель, сверху рулетики.
9. Смазать растопленным сливочным маслом с укропом.
10. Поставить в духовку на 40 минут при температуре 180°С (или в аэрогриль).
11. За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром.
