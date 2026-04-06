Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как вкусно запечь картофель с куриными рулетиками: простой рецепт для сытного обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
63
Для того, чтобы приготовить быстрый и сытный обед, можно совместить картофель с куриным филе. В мясо заверните сытную грибную начинку. Все это запекается в духовке в одной форме.

Идея приготовления картофеля с куриными рулетиками для обеда опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 5-7 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • масло с пряностями – 3 ст.л.

Ингредиенты для рулетиков:

  • куриное филе – 700 г
  • соль по вкусу
  • сливочное масло – 20 г
  • укроп пучок
  • сыр – 50 г

Ингредиенты для начинки:

  • грибы шампиньоны – 7 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль – щепотка
  • молотый перец – щепотка
  • сметана – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Почистить картофель.

2. Нарезать его на небольшие кусочки.

3. Добавить масло, соль и специи.

3. Для начинки обжарить грибы с луком.

4. Добавить чеснок измельченный, соль и молотый перец.

5. В конце добавить сметану, перемешать и снять с огня.

6. С филе убрать все лишнее, нарезать на крупные кусочки, отбить молотком для мяса.

7. В середину выложить начинку, сформировать рулетики.

8. В форму выложить картофель, сверху рулетики.

9. Смазать растопленным сливочным маслом с укропом.

10. Поставить в духовку на 40 минут при температуре 180°С (или в аэрогриль).

11. За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты