Как вкусно запечь картофель с сыром для обеда и ужина: делимся легким рецептом
Запеченный картофель – одно из самых вкусных и полезных домашних блюд для обеда и ужина. Готовить ее можно с мясом, грибами, сыром, специями, чесноком.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с маслом авокадо и пармезаном.
Ингредиенты:
- картофель 600 г
- масло авокадо 3 ст.л.
- тимьян 1 веточка (можно сушеный)
- итальянские травы 1/2 ч.л.
- соль 1/2 ч.л.
- сыр пармезан или просто моцарелла 50 г
Способ приготовления:
1. Тщательно вымойте картофель и отварите в течение 20-25 минут с момента закипания. Готовность проверьте, потыкав картофель ножом или зубочисткой – они должны легко проткнуть картофелину. С готового картофеля слейте воду и оставьте немного остыть.
2. Включите духовку разогреваться до 180 С. С веточек тимьяна одним движением против роста стяните листочки. В мисочке смешайте 3 ст.л. масла, 1/2 ч.л. соли, 1/2 ч.л. итальянских трав и листочки тимьяна.
3. Разрежьте картофель пополам и выложите разрезом вверх в форму, застеленную пергаментной бумагой. Полейте весь картофель пряным маслом.
4. Запекайте картофель в течение 30 минут. Затем поднимите температуру до 220 С, посыпьте 50 г пармезана и допеките в течение 5-10 минут, пока сыр не растает и не подрумянится.
