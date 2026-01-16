Запеченный картофель – одно из самых вкусных и полезных домашних блюд для обеда и ужина. Готовить ее можно с мясом, грибами, сыром, специями, чесноком.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с маслом авокадо и пармезаном.

Ингредиенты:

картофель 600 г

масло авокадо 3 ст.л.

тимьян 1 веточка (можно сушеный)

итальянские травы 1/2 ч.л.

соль 1/2 ч.л.

сыр пармезан или просто моцарелла 50 г

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте картофель и отварите в течение 20-25 минут с момента закипания. Готовность проверьте, потыкав картофель ножом или зубочисткой – они должны легко проткнуть картофелину. С готового картофеля слейте воду и оставьте немного остыть.

2. Включите духовку разогреваться до 180 С. С веточек тимьяна одним движением против роста стяните листочки. В мисочке смешайте 3 ст.л. масла, 1/2 ч.л. соли, 1/2 ч.л. итальянских трав и листочки тимьяна.

3. Разрежьте картофель пополам и выложите разрезом вверх в форму, застеленную пергаментной бумагой. Полейте весь картофель пряным маслом.

4. Запекайте картофель в течение 30 минут. Затем поднимите температуру до 220 С, посыпьте 50 г пармезана и допеките в течение 5-10 минут, пока сыр не растает и не подрумянится.

