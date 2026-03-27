Как вкусно запечь картофель в кожуре: внутрь добавьте вкусную начинку

Екатерина Ягович
Кулинария
Запеченный картофель в кожуре – это классика домашней кухни, которая никогда не теряет популярности. Благодаря простой технологии приготовления она сохраняет максимум вкуса и аромата, а правильно подобранная начинка делает блюдо еще более насыщенным и питательным.

Идея приготовления запеченного картофеля с маслом в фольге опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 6-8 шт.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • сливочное масло – 30 г

Ингредиенты для начинки:

  • печень трески – 1 банка
  • яйцо – 1 шт.
  • маринованный огурец – 1-2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • оливки – 50 г
  • сыр – 80 г

Способ приготовления:

1. Хорошо вымойте картофель, обсушите.

2. Проколите каждый клубень вилкой.

3. Смажьте маслом, посолите, поперчите и заверните в фольгу.

4. Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 1-1,5 часа, в зависимости от размера картофеля.

5. Пока картофель готовится, подготовьте начинку.

6. Отварное яйцо разомните вилкой. Мелко нарежьте оливки, маринованный огурец и лук.

7. Добавьте печень трески и хорошо перемешайте до однородной массы.

8. Готовый картофель разрежьте пополам, слегка разомните серединку, добавьте сливочное масло и немного соли.

9. Посыпьте тертым сыром, а сверху выложите подготовленную начинку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты