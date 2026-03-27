Как вкусно запечь картофель в кожуре: внутрь добавьте вкусную начинку
Запеченный картофель в кожуре – это классика домашней кухни, которая никогда не теряет популярности. Благодаря простой технологии приготовления она сохраняет максимум вкуса и аромата, а правильно подобранная начинка делает блюдо еще более насыщенным и питательным.
Идея приготовления запеченного картофеля с маслом в фольге опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 6-8 шт.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- растительное масло – 2 ст.л.
- сливочное масло – 30 г
Ингредиенты для начинки:
- печень трески – 1 банка
- яйцо – 1 шт.
- маринованный огурец – 1-2 шт.
- лук – 1 шт.
- оливки – 50 г
- сыр – 80 г
Способ приготовления:
1. Хорошо вымойте картофель, обсушите.
2. Проколите каждый клубень вилкой.
3. Смажьте маслом, посолите, поперчите и заверните в фольгу.
4. Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 1-1,5 часа, в зависимости от размера картофеля.
5. Пока картофель готовится, подготовьте начинку.
6. Отварное яйцо разомните вилкой. Мелко нарежьте оливки, маринованный огурец и лук.
7. Добавьте печень трески и хорошо перемешайте до однородной массы.
8. Готовый картофель разрежьте пополам, слегка разомните серединку, добавьте сливочное масло и немного соли.
9. Посыпьте тертым сыром, а сверху выложите подготовленную начинку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: