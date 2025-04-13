Как вкусно запечь картошку, чтобы ели все: делимся оригинальным рецептом
Если картофель запеченный без мяса – это вовсе не значит, что он получится сухим. Такой овощ прекрасно сочетается с множеством других компонентов, образующих настоящую вкусовую феерию.. А для того, чтобы достичь действительно идеального результата, воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления ароматного запеченного картофеля с оливками и томатами опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova) в Instagram. У вас получится полноценное блюдо, не требующее дополнений.
Ингредиенты:
- картофель
- оливки
- розмарин
- масло
- специи: соль, чеснок сухой, приправа к картофелю
- томаты черри
Способ приготовления:
1. Очищенный картофель нарезать на ломтики.
2. Слегка приварить 10 минут после начала кипения.
3. Нарезать черри, добавить оливки и несколько ячеек розмарина.
4. Добавить туда же приваренный картофель, масло, приправу к картофелю, сухой чеснок и соль, перемешать.
5. Выложить в форму для запекания.
6. Отправить запекаться на 30-45 минут при температуре 180 градусов.
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