Если картофель запеченный без мяса – это вовсе не значит, что он получится сухим. Такой овощ прекрасно сочетается с множеством других компонентов, образующих настоящую вкусовую феерию.. А для того, чтобы достичь действительно идеального результата, воспользуйтесь следующей технологией.

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Идея приготовления ароматного запеченного картофеля с оливками и томатами опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova) в Instagram. У вас получится полноценное блюдо, не требующее дополнений.

Ингредиенты:

картофель

оливки

розмарин

масло

специи: соль, чеснок сухой, приправа к картофелю

томаты черри

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель нарезать на ломтики.

2. Слегка приварить 10 минут после начала кипения.

3. Нарезать черри, добавить оливки и несколько ячеек розмарина.

4. Добавить туда же приваренный картофель, масло, приправу к картофелю, сухой чеснок и соль, перемешать.

5. Выложить в форму для запекания.

6. Отправить запекаться на 30-45 минут при температуре 180 градусов.

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