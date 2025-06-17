Как вкусно запечь картошку на мангале к шашлыку: чистить овощ не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
861
Как вкусно запечь картошку на мангале к шашлыку: чистить овощ не придется

Картофель на пикнике очень вкусно приготовить на мангале. Овощ даже не придется чистить. Для сочности добавьте ломтики бекона и смажьте зеленью с чесноком. К шашлыку – именно то, что нужно.

О том, как вкусно запечь картофель на мангале, рассказала фудблогер Анастасия Редько (tsarlova n) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Как вкусно запечь картошку на мангале к шашлыку: чистить овощ не придется

Ингредиенты:

  • картофель
  • бекон
  • специи: приправа к картофелю, соль, сухой чеснок, травы

Ингредиенты для помазки:

  • масло
  • зелень
  • чеснок
  • специи

Способ приготовления:

Как вкусно запечь картошку на мангале к шашлыку: чистить овощ не придется

1. Нарежьте кольцами картофель.

2. Замаринуйте в масле и специях.

Как вкусно запечь картошку на мангале к шашлыку: чистить овощ не придется

3. Нарежьте бекон.

4. Надевайте на шампуры по очереди.

Как вкусно запечь картошку на мангале к шашлыку: чистить овощ не придется

5. Заверните в фольгу, отправьте на 15-20 минут на мангал.

Как вкусно запечь картошку на мангале к шашлыку: чистить овощ не придется

6. После этого снимите фольгу, дайте подпечься.

Как вкусно запечь картошку на мангале к шашлыку: чистить овощ не придется

7. приготовьте намазку.

8. Смажьте картофель этой намазкой с помощью косточки и подавайте.

Как вкусно запечь картошку на мангале к шашлыку: чистить овощ не придется

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