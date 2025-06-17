Картофель на пикнике очень вкусно приготовить на мангале. Овощ даже не придется чистить. Для сочности добавьте ломтики бекона и смажьте зеленью с чесноком. К шашлыку – именно то, что нужно.

О том, как вкусно запечь картофель на мангале, рассказала фудблогер Анастасия Редько (tsarlova n) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

картофель

бекон

специи: приправа к картофелю, соль, сухой чеснок, травы

Ингредиенты для помазки:

масло

зелень

чеснок

специи

Способ приготовления:

1. Нарежьте кольцами картофель.

2. Замаринуйте в масле и специях.

3. Нарежьте бекон.

4. Надевайте на шампуры по очереди.

5. Заверните в фольгу, отправьте на 15-20 минут на мангал.

6. После этого снимите фольгу, дайте подпечься.

7. приготовьте намазку.

8. Смажьте картофель этой намазкой с помощью косточки и подавайте.

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