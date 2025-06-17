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Как вкусно запечь картошку на мангале к шашлыку: чистить овощ не придется
Картофель на пикнике очень вкусно приготовить на мангале. Овощ даже не придется чистить. Для сочности добавьте ломтики бекона и смажьте зеленью с чесноком. К шашлыку – именно то, что нужно.
О том, как вкусно запечь картофель на мангале, рассказала фудблогер Анастасия Редько (tsarlova n) в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- картофель
- бекон
- специи: приправа к картофелю, соль, сухой чеснок, травы
Ингредиенты для помазки:
- масло
- зелень
- чеснок
- специи
Способ приготовления:
1. Нарежьте кольцами картофель.
2. Замаринуйте в масле и специях.
3. Нарежьте бекон.
4. Надевайте на шампуры по очереди.
5. Заверните в фольгу, отправьте на 15-20 минут на мангал.
6. После этого снимите фольгу, дайте подпечься.
7. приготовьте намазку.
8. Смажьте картофель этой намазкой с помощью косточки и подавайте.
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