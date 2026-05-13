Запеченный картофель с грудинкой на шпажках – простое и очень вкусное блюдо для ужина или пикника дома. Благодаря сочной грудинке картофель получается ароматным, румяным и нежным внутри. А лук и специи добавляют насыщенного вкуса, который напоминает настоящий шашлык. Такой рецепт точно понравится всем, кто любит сытные домашние блюда без сложного приготовления.

Идея приготовления запеченного картофеля на шпажках для ужина опубликована на странице фудблогера diana.domovych в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

свиная грудинка – 300-400 г

лук – 1-2 шт.

масло – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

специи к картофелю – по вкусу

сухой чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Хорошо помойте картофель и переложите в кастрюлю. Залейте водой, немного подсолите и проварите после закипания примерно 10-12 минут.

2. Картофель должен стать немного мягким, но не полностью готовым.

3. Свиную грудинку нарежьте кусочками примерно такого же размера, как картофель. Лук нарежьте кольцами или полукольцами.

4. В отдельной миске смешайте масло, соль, специи к картофелю и сухой чеснок. Это будет ароматный соус для запекания.

5. Картофель немного охладите и сделайте надрезы. Переложите между кусочками картофеля грудинку и лук, после чего зафиксируйте все шпажками.

6. Переложите заготовки в форму для запекания или на противень. Сверху щедро смажьте подготовленным соусом.

7. Запекайте блюдо в разогретой до 190 градусов духовке примерно 20-25 минут до румяной корочки.

8. Готовый картофель с грудинкой получается очень сочным, ароматным и сытным. Такое блюдо прекрасно подойдет как для обычного ужина, так и для встреч с друзьями, когда хочется чего-то по-домашнему вкусного.

