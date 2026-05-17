Как вкусно запечь картошку с курицей и овощами: получится очень сытно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
759
Как вкусно запечь картошку с курицей и овощами: получится очень сытно

Запеченный картофель с курицей и овощами – одно из самых простых блюд для сытного обеда или ужина. Все готовится на одном противне, а овощи получаются сочными и ароматными. Для рецепта подойдут обычные доступные продукты, которые часто есть дома. Сделайте такое блюдо для всей семьи, если хочется чего-то простого, но очень вкусного.

Идея приготовления запеченной курицы с овощами опубликована на странице фудблогера kovalyovanastasiia в Instagram.

Как вкусно запечь картошку с курицей и овощами: получится очень сытно

Ингредиенты:

  • картофель – 6 шт.
  • куриные ножки или другое куриное мясо – 700–800 г
  • болгарский перец – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • грибы – 200 г
  • оливковое масло – 3-4 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • куркума – 0,5 ч.л.
  • приправа для картофеля – 1 ч.л.
  • итальянские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Как вкусно запечь картошку с курицей и овощами: получится очень сытно

1. Помойте и почистите все овощи. Картофель нарежьте средними кусочками, морковь – кружочками, лук – полукольцами, а болгарский перец – полосками.

2. Грибы разрежьте пополам или на несколько частей, если они крупные.

Как вкусно запечь картошку с курицей и овощами: получится очень сытно

3. Переложите овощи в большую миску или сразу на противень.

4. Добавьте оливковое масло, соль, черный перец, куркуму, приправу для картофеля и итальянские травы. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли все ингредиенты.

Как вкусно запечь картошку с курицей и овощами: получится очень сытно

5. Куриное мясо по желанию предварительно замаринуйте в специях. Выложите курицу сверху на овощи.

Как вкусно запечь картошку с курицей и овощами: получится очень сытно

6. Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте блюдо примерно 45-50 минут до готовности картофеля и румяной корочки на курице. Если мясо начнет слишком быстро подрумяниваться, накройте противень фольгой.

7. Подавайте запеченный картофель с курицей и овощами горячим. Перед подачей можно добавить свежую зелень или любимый соус.

Как вкусно запечь картошку с курицей и овощами: получится очень сытно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты