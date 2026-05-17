Запеченный картофель с курицей и овощами – одно из самых простых блюд для сытного обеда или ужина. Все готовится на одном противне, а овощи получаются сочными и ароматными. Для рецепта подойдут обычные доступные продукты, которые часто есть дома. Сделайте такое блюдо для всей семьи, если хочется чего-то простого, но очень вкусного.

Идея приготовления запеченной курицы с овощами опубликована на странице фудблогера kovalyovanastasiia в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 6 шт.

куриные ножки или другое куриное мясо – 700–800 г

болгарский перец – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 2 шт.

грибы – 200 г

оливковое масло – 3-4 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

куркума – 0,5 ч.л.

приправа для картофеля – 1 ч.л.

итальянские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Помойте и почистите все овощи. Картофель нарежьте средними кусочками, морковь – кружочками, лук – полукольцами, а болгарский перец – полосками.

2. Грибы разрежьте пополам или на несколько частей, если они крупные.

3. Переложите овощи в большую миску или сразу на противень.

4. Добавьте оливковое масло, соль, черный перец, куркуму, приправу для картофеля и итальянские травы. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли все ингредиенты.

5. Куриное мясо по желанию предварительно замаринуйте в специях. Выложите курицу сверху на овощи.

6. Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте блюдо примерно 45-50 минут до готовности картофеля и румяной корочки на курице. Если мясо начнет слишком быстро подрумяниваться, накройте противень фольгой.

7. Подавайте запеченный картофель с курицей и овощами горячим. Перед подачей можно добавить свежую зелень или любимый соус.

