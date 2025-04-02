Как вкусно запечь картошку с курицей на ужин: беспроигрышное блюдо, которое понравится всем
Если вам нужно быстро приготовить ужин для семьи, на этот случай отлично подходит курица с картофелем. Просто выложите все в удобную форму и поставьте в духовку. Также, не забудьте промариновать мясо, чтобы оно было сочным.
Идея приготовления сочного картофеля с курицей и сыром на ужин опубликована на странице фудблогера Алины с ником nemerzhynska alina в Instagram. Сверху добавьте много помидоров и сыра.
Основные ингредиенты:
- картофель
- курица
- томаты
- сыр
Способ приготовления:
1. Картошку нарезать на кусочки.
2. Добавить масло и приправы.
3. Выложить в форму.
4. Для маринада к мясу соединить: соль, перец, приправу к мясу, прованские травы.
5. Добавить майонез или сметану.
6. Выложить в емкость с маринадом мясо и оставить. чтобы немного промариновалось, добавить в форму к картофелю.
7. Сверху натереть творог и положить кусочки помидоров.
7. Накрыть фольгой и поставить в духовку при температуре 180 градусов в час.
8. Затем снять фольгу и поставить еще на 20 минут при температуре 200 градусов.
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