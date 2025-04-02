Если вам нужно быстро приготовить ужин для семьи, на этот случай отлично подходит курица с картофелем. Просто выложите все в удобную форму и поставьте в духовку. Также, не забудьте промариновать мясо, чтобы оно было сочным.

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Идея приготовления сочного картофеля с курицей и сыром на ужин опубликована на странице фудблогера Алины с ником nemerzhynska alina в Instagram. Сверху добавьте много помидоров и сыра.

Основные ингредиенты:

картофель

курица

томаты

сыр

Способ приготовления:

1. Картошку нарезать на кусочки.

2. Добавить масло и приправы.

3. Выложить в форму.

4. Для маринада к мясу соединить: соль, перец, приправу к мясу, прованские травы.

5. Добавить майонез или сметану.

6. Выложить в емкость с маринадом мясо и оставить. чтобы немного промариновалось, добавить в форму к картофелю.

7. Сверху натереть творог и положить кусочки помидоров.

7. Накрыть фольгой и поставить в духовку при температуре 180 градусов в час.

8. Затем снять фольгу и поставить еще на 20 минут при температуре 200 градусов.

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