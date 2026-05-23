Как вкусно запечь картошку с сыром: лучше жареной
Запеченный картофель – одно из тех блюд, которые всегда получаются уместными и для семейного ужина, и для быстрого перекуса. Особенно вкусной она становится, если добавить ароматные специи и сырную корочку. Такой картофель получается хрустящим снаружи и нежным внутри, а готовится значительно проще, чем кажется. Для рецепта понадобятся обычные ингредиенты, которые легко найти на любой кухне. Подавать блюдо можно самостоятельно или вместе с соусом и овощами.
Идея приготовления запеченного картофеля с сыром опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 600-800 г
- оливковое масло – 4-5 ст.л.
- твердый сыр – 50-80 г
- пармезан – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- специи к картофелю – по вкусу
- свежая зелень – для подачи
- соус цацики – для подачи
Способ приготовления:
1. Помойте картофель и отварите его в подсоленной воде почти до готовности. Важно не переварить овощи, чтобы они хорошо держали форму после запекания.
2. Отдельно смешайте оливковое масло с солью, черным перцем, сушеным чесноком, паприкой и другими любимыми специями.
3. Застелите противень пергаментом и слегка смажьте его ароматным маслом. Выложите картофель на противень и осторожно прижмите каждую штуку стаканом или пестиком, чтобы она стала плоской примерно на один сантиметр толщиной.
4. Сверху еще раз смажьте картофель маслом со специями и поставьте в разогретую до 220 градусов духовку. Запекайте примерно 20-25 минут до румяной корочки.
5. После этого посыпьте картофель натертым сыром и небольшим количеством пармезана. Верните противень в духовку еще на 10 минут при температуре 180–200 градусов, чтобы сыр хорошо расплавился.
6. Перед подачей посыпьте блюдо зеленью и подавайте вместе с соусом цацики. Такой картофель получается значительно интереснее обычного жареного и прекрасно подходит как горячим, так и теплым.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: