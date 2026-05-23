Запеченный картофель – одно из тех блюд, которые всегда получаются уместными и для семейного ужина, и для быстрого перекуса. Особенно вкусной она становится, если добавить ароматные специи и сырную корочку. Такой картофель получается хрустящим снаружи и нежным внутри, а готовится значительно проще, чем кажется. Для рецепта понадобятся обычные ингредиенты, которые легко найти на любой кухне. Подавать блюдо можно самостоятельно или вместе с соусом и овощами.

Идея приготовления запеченного картофеля с сыром опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 600-800 г

оливковое масло – 4-5 ст.л.

твердый сыр – 50-80 г

пармезан – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

специи к картофелю – по вкусу

свежая зелень – для подачи

соус цацики – для подачи

Способ приготовления:

1. Помойте картофель и отварите его в подсоленной воде почти до готовности. Важно не переварить овощи, чтобы они хорошо держали форму после запекания.

2. Отдельно смешайте оливковое масло с солью, черным перцем, сушеным чесноком, паприкой и другими любимыми специями.

3. Застелите противень пергаментом и слегка смажьте его ароматным маслом. Выложите картофель на противень и осторожно прижмите каждую штуку стаканом или пестиком, чтобы она стала плоской примерно на один сантиметр толщиной.

4. Сверху еще раз смажьте картофель маслом со специями и поставьте в разогретую до 220 градусов духовку. Запекайте примерно 20-25 минут до румяной корочки.

5. После этого посыпьте картофель натертым сыром и небольшим количеством пармезана. Верните противень в духовку еще на 10 минут при температуре 180–200 градусов, чтобы сыр хорошо расплавился.

6. Перед подачей посыпьте блюдо зеленью и подавайте вместе с соусом цацики. Такой картофель получается значительно интереснее обычного жареного и прекрасно подходит как горячим, так и теплым.

