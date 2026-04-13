Картофель и куриные голени – идеальное сочетание для ужина. Такие продукты можно очень вкусно запечь в духовке. Получится полноценное блюдо, которое можно дополнить свежим салатом.

Идея приготовления запеченных голеней с картофелем на ужин опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

морковь – 1 шт

болгарский перец – 1 шт.

фиолетовый лук – 1 шт.

соль – по вкусу

специи к картофелю – по вкусу

растительное масло – 2-3 ст.л.

куриные голени

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать дольками.

2. Морковь, болгарский перец и фиолетовый лук нарезать.

3. Добавить соль, специи и масло, хорошо перемешать.

4. Выложить овощи на противень, застеленный пергаментом, добавить куриные голени.

5. Запекать в духовке при 180°C примерно 40-45 минут до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: