Как вкусно запечь куриные голени с картошкой в духовке: идеальное блюдо для ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
420
Картофель и куриные голени – идеальное сочетание для ужина. Такие продукты можно очень вкусно запечь в духовке. Получится полноценное блюдо, которое можно дополнить свежим салатом.

Идея приготовления запеченных голеней с картофелем на ужин опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 700 г
  • морковь – 1 шт
  • болгарский перец – 1 шт.
  • фиолетовый лук – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • специи к картофелю – по вкусу
  • растительное масло – 2-3 ст.л.
  • куриные голени

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать дольками.

2. Морковь, болгарский перец и фиолетовый лук нарезать.

3. Добавить соль, специи и масло, хорошо перемешать.

4. Выложить овощи на противень, застеленный пергаментом, добавить куриные голени.

5. Запекать в духовке при 180°C примерно 40-45 минут до румяной корочки.

