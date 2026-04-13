Как вкусно запечь куриные голени с картошкой в духовке: идеальное блюдо для ужина
Картофель и куриные голени – идеальное сочетание для ужина. Такие продукты можно очень вкусно запечь в духовке. Получится полноценное блюдо, которое можно дополнить свежим салатом.
Идея приготовления запеченных голеней с картофелем на ужин опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- морковь – 1 шт
- болгарский перец – 1 шт.
- фиолетовый лук – 1 шт.
- соль – по вкусу
- специи к картофелю – по вкусу
- растительное масло – 2-3 ст.л.
- куриные голени
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать дольками.
2. Морковь, болгарский перец и фиолетовый лук нарезать.
3. Добавить соль, специи и масло, хорошо перемешать.
4. Выложить овощи на противень, застеленный пергаментом, добавить куриные голени.
5. Запекать в духовке при 180°C примерно 40-45 минут до румяной корочки.
