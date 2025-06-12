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Как вкусно запечь курицу с голенями на ужин: блюдо, для которого вам понадобится минимум времени
Очень вкусно и быстро на ужин запечь голени с картошкой. Такие продукты всегда доступные, а также не требуют длительной обработки. Пока все в духовке – вы можете заняться домашними делами и ожидать вкусную еду.
Идея приготовления запеченных голеней с курицей на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Вам понадобится минимум времени.
Ингредиенты:
- картофель – 7 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- голени
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать на небольшие кусочки.
2. Тоненько нарезать лук и морковь.
3. Все отправить в глубокую емкость.
4. Добавить соль, специи, немного масла и хорошо перемешать.
5. Овощи выложить в рукав для запекания.
6. Затем выложить голени и поставить в духовку на 50 минут.
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