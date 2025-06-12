Как вкусно запечь курицу с голенями на ужин: блюдо, для которого вам понадобится минимум времени

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
603
Как вкусно запечь курицу с голенями на ужин: блюдо, для которого вам понадобится минимум времени

Очень вкусно и быстро на ужин запечь голени с картошкой. Такие продукты всегда доступные, а также не требуют длительной обработки. Пока все в духовке – вы можете заняться домашними делами и ожидать вкусную еду.

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Идея приготовления запеченных голеней с курицей на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Вам понадобится минимум времени.

Как вкусно запечь курицу с голенями на ужин: блюдо, для которого вам понадобится минимум времени

Ингредиенты:

  • картофель – 7 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • голени

Способ приготовления:

Как вкусно запечь курицу с голенями на ужин: блюдо, для которого вам понадобится минимум времени

1. Картофель нарезать на небольшие кусочки.

2. Тоненько нарезать лук и морковь.

Как вкусно запечь курицу с голенями на ужин: блюдо, для которого вам понадобится минимум времени

3. Все отправить в глубокую емкость.

Как вкусно запечь курицу с голенями на ужин: блюдо, для которого вам понадобится минимум времени

4. Добавить соль, специи, немного масла и хорошо перемешать.

Как вкусно запечь курицу с голенями на ужин: блюдо, для которого вам понадобится минимум времени

5. Овощи выложить в рукав для запекания.

6. Затем выложить голени и поставить в духовку на 50 минут.

Как вкусно запечь курицу с голенями на ужин: блюдо, для которого вам понадобится минимум времени

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