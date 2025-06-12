Очень вкусно и быстро на ужин запечь голени с картошкой. Такие продукты всегда доступные, а также не требуют длительной обработки. Пока все в духовке – вы можете заняться домашними делами и ожидать вкусную еду.

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Идея приготовления запеченных голеней с курицей на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Вам понадобится минимум времени.

Ингредиенты:

картофель – 7 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

голени

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать на небольшие кусочки.

2. Тоненько нарезать лук и морковь.

3. Все отправить в глубокую емкость.

4. Добавить соль, специи, немного масла и хорошо перемешать.

5. Овощи выложить в рукав для запекания.

6. Затем выложить голени и поставить в духовку на 50 минут.

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