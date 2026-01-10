Лосось – лучший продукт для приготовления вкусных и легких блюд для обеда и ужина. К тому же готовится лосось элементарно, его можно очень вкусно запечь в духовке в апельсинами, соевым соусом. А еще очень вкусно будет – просто засолить рыбу для бутербродов и салатов, добавив просто соль.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного лосося, маринованного в апельсиновом соку.

Ингредиенты:

лосось

Для соуса:

апельсиновый сок

соевый соус

паприка

соль, перец

Способ приготовления:

1. Из рыбы удалите косточку, заверните рыбу, и свяжите ниткой.

2. Соус: смешайте сок апельсина, соевый соус, специи. Рыбу замаринуйте на минут 20.

3. Выложите на дно формы слайсы апельсина, сверху рыбу и полейте остатками соуса и присыпьте кунжутом.

4. Запекайте в разогретой духовке примерно 25 минут при 180-200 С, конечно вы можете запекать по времени больше или меньше, до готовности!

