Как вкусно запечь любую рыбу, чтобы она оставалась полезной: рецепт блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт рыбы

Дорадо – очень вкусная и ценная рыба, которую лучше всего готовить в духовке, а также просто на мангале. Для того, чтобы рыба была сочной, ее лучше всего готовить с овощами. 

Как вкусно приготовить дорадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо с овощамии вкусной заправкой. 

Ингредиенты: 

  • Дорадо 1 шт (600 г)
  • Цуккини 1 шт. 
  • Перец сладкий 2 шт

Заправка:

  • Масло растительное 150 мл
  • Вода 70 мл
  • Чеснок 4 зуб. 
  • Лук 1 шт
  • Лимон 1/2 шт
  • Соль, перец по вкусу
  • Имбирь сушеный  1/2 ч.л
  • Специи для рыбы 1 ч.л
  • Зелень (петрушка, укроп, базилик) небольшой пучок

Способ приготовления: 

1. Рыбу почистить, промыть, сделать поперечные надрезы на шкурке.

Рыба с овощами

2. Для заправки: в блендере смешать масло, чеснок, лук, зелень, лимонный сок, соль, перца, имбирь и специи для рыбы.

Заправка для рыбы

3. Натрите рыбу внутри и снаружи этой смесью.

Приготовление рыбы

4. Нарезать цуккини и перец и выложить на противень. Смазать оставшейся смесью. Положить рыбу поверх овощей и запекайте 25-30 минут.

Сколько запекать рыбу

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощирыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты