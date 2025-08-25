Все рецепты
Как вкусно запечь любую рыбу, чтобы она оставалась полезной: рецепт блюда для обеда и ужина
Дорадо – очень вкусная и ценная рыба, которую лучше всего готовить в духовке, а также просто на мангале. Для того, чтобы рыба была сочной, ее лучше всего готовить с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо с овощамии вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- Дорадо 1 шт (600 г)
- Цуккини 1 шт.
- Перец сладкий 2 шт
Заправка:
- Масло растительное 150 мл
- Вода 70 мл
- Чеснок 4 зуб.
- Лук 1 шт
- Лимон 1/2 шт
- Соль, перец по вкусу
- Имбирь сушеный 1/2 ч.л
- Специи для рыбы 1 ч.л
- Зелень (петрушка, укроп, базилик) небольшой пучок
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить, промыть, сделать поперечные надрезы на шкурке.
2. Для заправки: в блендере смешать масло, чеснок, лук, зелень, лимонный сок, соль, перца, имбирь и специи для рыбы.
3. Натрите рыбу внутри и снаружи этой смесью.
4. Нарезать цуккини и перец и выложить на противень. Смазать оставшейся смесью. Положить рыбу поверх овощей и запекайте 25-30 минут.
