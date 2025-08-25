Дорадо – очень вкусная и ценная рыба, которую лучше всего готовить в духовке, а также просто на мангале. Для того, чтобы рыба была сочной, ее лучше всего готовить с овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо с овощамии вкусной заправкой.

Ингредиенты:

Дорадо 1 шт (600 г)

Цуккини 1 шт.

Перец сладкий 2 шт

Заправка:

Масло растительное 150 мл

Вода 70 мл

Чеснок 4 зуб.

Лук 1 шт

Лимон 1/2 шт

Соль, перец по вкусу

Имбирь сушеный 1/2 ч.л

Специи для рыбы 1 ч.л

Зелень (петрушка, укроп, базилик) небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить, промыть, сделать поперечные надрезы на шкурке.

2. Для заправки: в блендере смешать масло, чеснок, лук, зелень, лимонный сок, соль, перца, имбирь и специи для рыбы.

3. Натрите рыбу внутри и снаружи этой смесью.

4. Нарезать цуккини и перец и выложить на противень. Смазать оставшейся смесью. Положить рыбу поверх овощей и запекайте 25-30 минут.

