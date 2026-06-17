Как вкусно запечь молодой картофель в кожуре: подавайте с йогуртовым соусом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,7 т.
Как вкусно запечь молодой картофель в кожуре: подавайте с йогуртовым соусом
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Запеченный молодой картофель в духовке – это простое блюдо, не требующее сложной подготовки. Оно получается ароматным, с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Такой способ приготовления позволяет сохранить естественный вкус картофеля и сделать его более выразительным благодаря специям. Отдельную роль в блюде играет нежный йогуртовый соус, который придает свежесть. Это универсальный вариант гарнира или легкого блюда для повседневного меню.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Как вкусно запечь молодой картофель в кожуре: подавайте с йогуртовым соусом

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 800 г
  • растительное масло – 3-4 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу
  • итальянские травы – по вкусу
  • пармезан – для подачи
  • крем-сыр – 150 г
  • греческий йогурт – 100 г
  • зелень – по вкусу
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно запечь молодой картофель в кожуре: подавайте с йогуртовым соусом

1. Сначала хорошо вымойте молодой картофель и отварите его в подсоленной кипящей воде примерно 12-15 минут, чтобы он стал мягким, но не разварился.

2. Слейте воду и дайте картофелю немного остыть.

3. Приготовьте ароматную масляную смесь: смешайте масло со специями, солью, копчёной паприкой, сухим чесноком и итальянскими травами.

Как вкусно запечь молодой картофель в кожуре: подавайте с йогуртовым соусом

4. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, слегка прижмите каждый клубень, чтобы он немного сплющился.

5. Смажьте сверху приготовленной масляной смесью.

6. Запекайте картофель в разогретой духовке при 200 °C примерно 40-45 минут до образования румяной и хрустящей корочки.

Как вкусно запечь молодой картофель в кожуре: подавайте с йогуртовым соусом

7. Пока картофель запекается, приготовьте соус: смешайте крем-сыр, греческий йогурт, измельченную зелень, чеснок и соль до однородной консистенции.

8. Подавайте запеченный картофель на подушке из йогуртового соуса и посыпьте сверху тертым пармезаном.

9. Запеченный молодой картофель в кожуре с йогуртовым соусом получается ароматным, хрустящим и прекрасно подходит как для повседневного стола, так и для подачи в качестве отдельного блюда.

Как вкусно запечь молодой картофель в кожуре: подавайте с йогуртовым соусом

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