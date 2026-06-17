Как вкусно запечь молодой картофель в кожуре: подавайте с йогуртовым соусом
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Запеченный молодой картофель в духовке – это простое блюдо, не требующее сложной подготовки. Оно получается ароматным, с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Такой способ приготовления позволяет сохранить естественный вкус картофеля и сделать его более выразительным благодаря специям. Отдельную роль в блюде играет нежный йогуртовый соус, который придает свежесть. Это универсальный вариант гарнира или легкого блюда для повседневного меню.
Идея приготовления запеченного молодого картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 800 г
- растительное масло – 3-4 ст.л.
- соль – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- итальянские травы – по вкусу
- пармезан – для подачи
- крем-сыр – 150 г
- греческий йогурт – 100 г
- зелень – по вкусу
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала хорошо вымойте молодой картофель и отварите его в подсоленной кипящей воде примерно 12-15 минут, чтобы он стал мягким, но не разварился.
2. Слейте воду и дайте картофелю немного остыть.
3. Приготовьте ароматную масляную смесь: смешайте масло со специями, солью, копчёной паприкой, сухим чесноком и итальянскими травами.
4. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, слегка прижмите каждый клубень, чтобы он немного сплющился.
5. Смажьте сверху приготовленной масляной смесью.
6. Запекайте картофель в разогретой духовке при 200 °C примерно 40-45 минут до образования румяной и хрустящей корочки.
7. Пока картофель запекается, приготовьте соус: смешайте крем-сыр, греческий йогурт, измельченную зелень, чеснок и соль до однородной консистенции.
8. Подавайте запеченный картофель на подушке из йогуртового соуса и посыпьте сверху тертым пармезаном.
9. Запеченный молодой картофель в кожуре с йогуртовым соусом получается ароматным, хрустящим и прекрасно подходит как для повседневного стола, так и для подачи в качестве отдельного блюда.
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