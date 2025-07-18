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Как вкусно запечь молодую кукурузу со специями и маслом: делимся рецептом
Молодая кукуруза – лучшее угощение для пикника, а также просто перекуса. Готовить ее можно по-разному: варить, а также запекать и готовить в мультипечи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной молодой кукурузы со специями и маслом.
Ингредиенты:
- кукуруза
- паприка
- соль
- мед
- масло оливковое
- масло сливочное
Способ приготовления:
1. В пиале смешайте соль, копченую паприку и сухой чеснок.
2. В другой — оливковое масло и мед.
3. Смазывайте кукурузу, натрите специями и запекайте в мультипечи 15 минут при 190°C. Затем смажьте медом со сливочным маслом и допекайте еще 5-7 минут, чтобы появилась румяная, ароматная корочка.
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