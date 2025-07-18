Как вкусно запечь молодую кукурузу со специями и маслом: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Сочная кукуруза

Молодая кукуруза – лучшее угощение для пикника, а также просто перекуса. Готовить ее можно по-разному: варить, а также запекать и готовить в мультипечи.

Запеченная кукуруза

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной молодой кукурузы со специями и маслом. 

Ингредиенты: 

  • кукуруза
  • паприка
  • соль
  • мед
  • масло оливковое 
  • масло сливочное 

Способ приготовления: 

1. В пиале смешайте соль, копченую паприку и сухой чеснок.

Специи для кукурузы

2. В другой — оливковое масло и мед.

Чем смазать кукурузу

3. Смазывайте кукурузу, натрите специями и запекайте в мультипечи 15 минут при 190°C. Затем смажьте медом со сливочным маслом и допекайте еще 5-7 минут, чтобы появилась румяная, ароматная корочка.

Готовая кукуруза

Также на OBOZ.UA сообщалось, как правильно варить молодую кукурузу и какой водой заливать, чтобы она была сладкой и сочной. 

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