Молодая кукуруза – лучшее угощение для пикника, а также просто перекуса. Готовить ее можно по-разному: варить, а также запекать и готовить в мультипечи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной молодой кукурузы со специями и маслом.

Ингредиенты:

кукуруза

паприка

соль

мед

масло оливковое

масло сливочное

Способ приготовления:

1. В пиале смешайте соль, копченую паприку и сухой чеснок.

2. В другой — оливковое масло и мед.

3. Смазывайте кукурузу, натрите специями и запекайте в мультипечи 15 минут при 190°C. Затем смажьте медом со сливочным маслом и допекайте еще 5-7 минут, чтобы появилась румяная, ароматная корочка.

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