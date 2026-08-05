Как вкусно запечь рыбу с овощами в духовке: добавьте пикантную заправку
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Рыба с овощами в духовке – это простой вариант вкусного домашнего ужина. Блюдо готовится без лишних сложностей, а благодаря ароматной заправке получается особенно нежным и насыщенным. Лосось хорошо сочетается с картофелем, брокколи и грибами, поэтому такая запеченная рыба понравится всей семье.
Идея приготовления вкусной запеченной рыбы в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- лосось – 300 г
- картофель – 3 шт.
- брокколи – 150 г
- шампиньоны – 100 г
Для пикантной заправки:
- оливковое масло – 2 ст.л.
- зернистая горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- лимонный сок – из 1/4 лимона
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить основу блюда. Картофель очистить и нарезать небольшими кусочками, брокколи разделить на соцветия, а шампиньоны нарезать ломтиками. Лосось нарезать на порционные кусочки.
2. Затем сформировать из пергамента или фольги небольшие лодочки. В каждую выложить картофель, грибы, брокколи и кусочки рыбы.
3. Отдельно приготовить заправку. Для этого смешать оливковое масло, зернистую горчицу, мед, лимонный сок, соль, перец и паприку.
4. Полученной смесью полить рыбу с овощами, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались ароматами.
5. Запекать блюдо в духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут. Также рыбу с овощами можно приготовить в аэрогриле – способ остается таким же.
6. Готовый лосось с овощами подают горячим. Благодаря простоте приготовления и удачному сочетанию продуктов это блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или быстрого домашнего обеда.
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