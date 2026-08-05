Рыба с овощами в духовке – это простой вариант вкусного домашнего ужина. Блюдо готовится без лишних сложностей, а благодаря ароматной заправке получается особенно нежным и насыщенным. Лосось хорошо сочетается с картофелем, брокколи и грибами, поэтому такая запеченная рыба понравится всей семье.

Идея приготовления вкусной запеченной рыбы в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

лосось – 300 г

картофель – 3 шт.

брокколи – 150 г

шампиньоны – 100 г

Для пикантной заправки:

оливковое масло – 2 ст.л.

зернистая горчица – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

лимонный сок – из 1/4 лимона

соль – по вкусу

перец – по вкусу

паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить основу блюда. Картофель очистить и нарезать небольшими кусочками, брокколи разделить на соцветия, а шампиньоны нарезать ломтиками. Лосось нарезать на порционные кусочки.

2. Затем сформировать из пергамента или фольги небольшие лодочки. В каждую выложить картофель, грибы, брокколи и кусочки рыбы.

3. Отдельно приготовить заправку. Для этого смешать оливковое масло, зернистую горчицу, мед, лимонный сок, соль, перец и паприку.

4. Полученной смесью полить рыбу с овощами, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались ароматами.

5. Запекать блюдо в духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут. Также рыбу с овощами можно приготовить в аэрогриле – способ остается таким же.

6. Готовый лосось с овощами подают горячим. Благодаря простоте приготовления и удачному сочетанию продуктов это блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или быстрого домашнего обеда.

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