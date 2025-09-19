Лосось – очень вкусная и полезная рыба, которую можно запекать, солить, а также тушить. Для того, чтобы рыба была сочной и ароматной, ее нужно хорошо замариновать в маринаде из сока цитрусовых, соевого соуса и унагги.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного лосося, в маринаде с соевом соусе.

Ингредиенты:

лосось

Для соуса:

апельсиновый сок

соевый соус

унагги

чили перец

соль

Способ приготовления:

1. Соус: смешайте апельсиновый сок, соевый соус, чили, соль.

2. Залейте соусом лосось и оставьте мариноваться на 30-60 минут.

3. Запекать в духовке примерно 25 минут 200С.

Перед подачей полейте унагги и присыпьте кунжутом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: