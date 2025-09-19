Как вкусно запечь рыбу в духовке, чтобы она была была сочной и без запаха: все дело в маринаде

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
987
Рецепт блюда

Лосось – очень вкусная и полезная рыба, которую можно запекать, солить, а также тушить. Для того, чтобы рыба была сочной и ароматной, ее нужно хорошо замариновать в маринаде из сока цитрусовых, соевого соуса и унагги. 

Как вкусно приготовить лосось

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного лосося, в маринаде с соевом соусе. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • лосось

Для соуса:

  • апельсиновый сок
  • соевый соус
  • унагги
  • чили перец
  • соль

Способ приготовления: 

1. Соус: смешайте апельсиновый сок, соевый соус, чили, соль. 

Соус для рыбы

2. Залейте соусом лосось и оставьте мариноваться на 30-60 минут. 

Сколько мариновать рыбу

3. Запекать в духовке примерно 25 минут 200С.

Сколько запекать рыбу

Перед подачей полейте унагги и присыпьте кунжутом. 

Готовая рыба

