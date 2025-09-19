Видео дня
Как вкусно запечь рыбу в духовке, чтобы она была была сочной и без запаха: все дело в маринаде
Лосось – очень вкусная и полезная рыба, которую можно запекать, солить, а также тушить. Для того, чтобы рыба была сочной и ароматной, ее нужно хорошо замариновать в маринаде из сока цитрусовых, соевого соуса и унагги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного лосося, в маринаде с соевом соусе.
Ингредиенты:
- лосось
Для соуса:
- апельсиновый сок
- соевый соус
- унагги
- чили перец
- соль
Способ приготовления:
1. Соус: смешайте апельсиновый сок, соевый соус, чили, соль.
2. Залейте соусом лосось и оставьте мариноваться на 30-60 минут.
3. Запекать в духовке примерно 25 минут 200С.
Перед подачей полейте унагги и присыпьте кунжутом.
