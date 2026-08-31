Как вкусно запечь скумбрию, чтобы она была без запаха: делимся секретами приготовления
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Скумбрия – очень вкусный и ценный продукт, который можно мариновать, тушить с овощами, а также готовить со специями и просто запечь на мангале. Для того, чтобы рыба была без запаха, кулинары советуют удалить косточки все, а после готовить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии с чесноком и соевым соусом.
Ингредиенты (на 2 порции):
- скумбрия 1 шт. (примерно 500 г)
- свежий имбирь
- чеснок 1 зуб.
- лимонный сок 1 ст. л.
- соевый соус 1 ст. л.
- цедра лимона
- черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Скумбрию почистить и разделить на филе.
2. Для маринада смешать соевый соус, лимонный сок, тертый чеснок, имбирь и цедру лимона.
3. Натереть рыбу перцем, смазать маринадом и оставить мариноваться примерно на 1 час. Запекать в разогретой до 180C духовке около 20 минут.
Подавайте со свежим салатом, брокколи, овощами или другими любимыми овощными гарнирами!
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