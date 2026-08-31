Как вкусно запечь скумбрию, чтобы она была без запаха: делимся секретами приготовления

Скумбрия – очень вкусный и ценный продукт, который можно мариновать, тушить с овощами, а также готовить со специями и просто запечь на мангале. Для того, чтобы рыба была без запаха, кулинары советуют удалить косточки все, а после готовить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии с чесноком и соевым соусом.

Ингредиенты (на 2 порции):

скумбрия 1 шт. (примерно 500 г)

свежий имбирь

чеснок 1 зуб.

лимонный сок 1 ст. л.

соевый соус 1 ст. л.

цедра лимона

черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Скумбрию почистить и разделить на филе.

2. Для маринада смешать соевый соус, лимонный сок, тертый чеснок, имбирь и цедру лимона.

3. Натереть рыбу перцем, смазать маринадом и оставить мариноваться примерно на 1 час. Запекать в разогретой до 180C духовке около 20 минут.

Подавайте со свежим салатом, брокколи, овощами или другими любимыми овощными гарнирами!

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