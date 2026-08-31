Как вкусно запечь скумбрию, чтобы она была без запаха: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Запеченная скумбрия
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Скумбрия – очень вкусный и ценный продукт, который можно мариновать, тушить с овощами, а также готовить со специями и просто запечь на мангале. Для того, чтобы рыба была без запаха, кулинары советуют удалить косточки все, а после готовить.

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии с чесноком и соевым соусом. 

Ингредиенты (на 2 порции):

  • скумбрия 1 шт. (примерно 500 г)
  • свежий имбирь
  • чеснок 1 зуб. 
  • лимонный сок 1 ст. л.
  • соевый соус 1 ст. л.
  • цедра лимона
  • черный перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Скумбрию почистить и разделить на филе.

Рыба для блюда

2. Для маринада смешать соевый соус, лимонный сок, тертый чеснок, имбирь и цедру лимона.

Соус для рыбы

3. Натереть рыбу перцем, смазать маринадом и оставить мариноваться примерно на 1 час. Запекать в разогретой до 180C духовке около 20 минут.

Сколько готовить рыбу

Подавайте со свежим салатом, брокколи, овощами или другими любимыми овощными гарнирами!

Готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарыбапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты