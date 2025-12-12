Как вкусно запечь скумбрию, чтобы рыба была без неприятного запаха: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
246
Скумбрия – очень вкусная, полезная и ценная рыба, которую можно запекать, тушить и просто варить и готовить на мангале. Для того, чтобы рыба была сочной и вкусной, ее нужно предварительно перед запеканием замариновать минимум на 30-40 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, с лимоном и специями. 

Ингредиенты:

  • скумбрия 2 шт.
  • петрушка 2 пучка
  • лимон 1 шт.
  • чеснок 3-4 зуб. 
  • оливковое масло 4 ст.л.
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Почистите рыбу, смажьте маслом с чесноком, специями и зеленью, маринуйте 30 минут. 

2. Выложите на противень, во внутрь лимон.

3. Запекайте рыбу 40 минут в разогретой до 190С духовке.

