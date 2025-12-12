Все рецепты
Как вкусно запечь скумбрию, чтобы рыба была без неприятного запаха: делимся рецептом
Скумбрия – очень вкусная, полезная и ценная рыба, которую можно запекать, тушить и просто варить и готовить на мангале. Для того, чтобы рыба была сочной и вкусной, ее нужно предварительно перед запеканием замариновать минимум на 30-40 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, с лимоном и специями.
Ингредиенты:
- скумбрия 2 шт.
- петрушка 2 пучка
- лимон 1 шт.
- чеснок 3-4 зуб.
- оливковое масло 4 ст.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Почистите рыбу, смажьте маслом с чесноком, специями и зеленью, маринуйте 30 минут.
2. Выложите на противень, во внутрь лимон.
3. Запекайте рыбу 40 минут в разогретой до 190С духовке.
