Скумбрия – очень вкусная, полезная и ценная рыба, которую можно запекать, тушить и просто варить и готовить на мангале. Для того, чтобы рыба была сочной и вкусной, ее нужно предварительно перед запеканием замариновать минимум на 30-40 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, с лимоном и специями.

Ингредиенты:

скумбрия 2 шт.

петрушка 2 пучка

лимон 1 шт.

чеснок 3-4 зуб.

оливковое масло 4 ст.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Почистите рыбу, смажьте маслом с чесноком, специями и зеленью, маринуйте 30 минут.

2. Выложите на противень, во внутрь лимон.

3. Запекайте рыбу 40 минут в разогретой до 190С духовке.

