Как вкусно запечь скумбрию для новогоднего стола, чтобы рыба была без запаха: делимся рецептом

Скумбрия – очень вкусная, а главное – полезная рыба, которую вкуснее всего запекать в духовке и на мангале. Еще из нее можно делать салаты, закуски и даже шашлык.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, с овощами и лимоном. 

Ингредиенты:

  • филе скумбрии
  • картофель
  • лук
  • томаты черри
  • лимон
  • масло
  • соль, специи к рыбе

Способ приготовления: 

1. Разберите рыбу на филе, сделайте на спинке надрезы, добавьте специи.

2. Овощи помойте, выложите на противень, сверху рыбу.

3. Полейте соком лимона и маслом и запекайте до готовности.

