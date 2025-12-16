Все рецепты
Как вкусно запечь скумбрию для новогоднего стола, чтобы рыба была без запаха: делимся рецептом
Скумбрия – очень вкусная, а главное – полезная рыба, которую вкуснее всего запекать в духовке и на мангале. Еще из нее можно делать салаты, закуски и даже шашлык.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, с овощами и лимоном.
Ингредиенты:
- филе скумбрии
- картофель
- лук
- томаты черри
- лимон
- масло
- соль, специи к рыбе
Способ приготовления:
1. Разберите рыбу на филе, сделайте на спинке надрезы, добавьте специи.
2. Овощи помойте, выложите на противень, сверху рыбу.
3. Полейте соком лимона и маслом и запекайте до готовности.
