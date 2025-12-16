Как вкусно запечь скумбрию для новогоднего стола, чтобы рыба была без запаха: делимся рецептом

Скумбрия – очень вкусная, а главное – полезная рыба, которую вкуснее всего запекать в духовке и на мангале. Еще из нее можно делать салаты, закуски и даже шашлык.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, с овощами и лимоном.

Ингредиенты:

филе скумбрии

картофель

лук

томаты черри

лимон

масло

соль, специи к рыбе

Способ приготовления:

1. Разберите рыбу на филе, сделайте на спинке надрезы, добавьте специи.

2. Овощи помойте, выложите на противень, сверху рыбу.

3. Полейте соком лимона и маслом и запекайте до готовности.

