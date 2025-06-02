Как вкусно запечь скумбрию на обед к картофелю: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как вкусно запечь скумбрию на обед к картофелю: делимся простым рецептом

Скумбрия – универсальная рыба, которая отлично подходит для обеда. Ее можно очень вкусно запечь и подавать с отварным картофелем. Для идеального вкуса смажьте рыбу пикантным соусом – продукт будет очень мягким и сочным.

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Идея приготовления вкусной запеченной секумбрии на обед к картофелю опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Запекается всего 30 минут.

Как вкусно запечь скумбрию на обед к картофелю: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • соевый соус Торчин – 2 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • горчица американская – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • сок половины лимона

Способ приготовления:

Как вкусно запечь скумбрию на обед к картофелю: делимся простым рецептом

1. Подмороженную скумбрию почистить от внутренностей.

2. Нарезать порционными кусочками.

Как вкусно запечь скумбрию на обед к картофелю: делимся простым рецептом

3. Осторожно удалить косточки.

4. Скрутить каждый кусочек в рулетик и нанизать на шпажки.

Как вкусно запечь скумбрию на обед к картофелю: делимся простым рецептом

5. Для маринада смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и сок лимона.

6. Выложить рулетики на противень с пергаментом и щедро смазать маринадом.

Как вкусно запечь скумбрию на обед к картофелю: делимся простым рецептом

7. Запекать в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут.

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