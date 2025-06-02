Как вкусно запечь скумбрию на обед к картофелю: делимся простым рецептом
Скумбрия – универсальная рыба, которая отлично подходит для обеда. Ее можно очень вкусно запечь и подавать с отварным картофелем. Для идеального вкуса смажьте рыбу пикантным соусом – продукт будет очень мягким и сочным.
Идея приготовления вкусной запеченной секумбрии на обед к картофелю опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Запекается всего 30 минут.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- соевый соус Торчин – 2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- горчица американская – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Подмороженную скумбрию почистить от внутренностей.
2. Нарезать порционными кусочками.
3. Осторожно удалить косточки.
4. Скрутить каждый кусочек в рулетик и нанизать на шпажки.
5. Для маринада смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и сок лимона.
6. Выложить рулетики на противень с пергаментом и щедро смазать маринадом.
7. Запекать в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут.
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