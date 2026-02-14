Как вкусно запечь свиные ребрышки, чтобы были сочными и мягкими: делимся рецептом
Свиные ребрышки – очень сытное и вкусное мясное блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Для того, чтобы мясо имело нежный вкус, кулинары советуют его хорошо замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных ребер в пивном маринаде.
Ингредиенты:
- ребра – 1,5 кг
- кетчуп – 150 г
- горчица с медом из целых зерен – 1 ст.л.
- соевый соус – 100 г
- бальзамический уксус – 50 г
- мед – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- апельсин – 1 шт.
- сахар – 4 ст.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- вода – 500 мл
- пиво темное – 500 мл
Способ приготовления:
1. Ребра выложите в миску, добавьте кетчуп, бальзамический уксус, горчицу, соевый соус, мелко порезанный чеснок, мед, сахар, соль, кусочки почищенного апельсина, и залейте пивом и водой.
2. Накройте крышкой без выхода пара, или плотно закройте фольгой и варите на небольшом огне с момента закипания 1-1,5 часа.
3. Далее ребра вытащите, соус из ребер процедите и загустите на сковороде. Смажьте ребра загущенным соусом и запекайте в духовке 20 минут при 180С.
Подавайте с кетчупом и маринованным красным луком!
