Как вкусно запечь свиные ребрышки, чтобы были сочными и мягкими: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
102
Свиные ребрышки – очень сытное и вкусное мясное блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Для того, чтобы мясо имело нежный вкус, кулинары советуют его хорошо замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных ребер в пивном маринаде.

Ингредиенты:

  • ребра – 1,5 кг
  • кетчуп – 150 г
  • горчица с медом из целых зерен – 1 ст.л.
  • соевый соус – 100 г
  • бальзамический уксус – 50 г
  • мед – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • апельсин – 1 шт.
  • сахар – 4 ст.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • вода – 500 мл
  • пиво темное – 500 мл

Способ приготовления:

1. Ребра выложите в миску, добавьте кетчуп, бальзамический уксус, горчицу, соевый соус, мелко порезанный чеснок, мед, сахар, соль, кусочки почищенного апельсина, и залейте пивом и водой.

2. Накройте крышкой без выхода пара, или плотно закройте фольгой и варите на небольшом огне с момента закипания 1-1,5 часа.

3. Далее ребра вытащите, соус из ребер процедите и загустите на сковороде. Смажьте ребра загущенным соусом и запекайте в духовке 20 минут при 180С.

Подавайте с кетчупом и маринованным красным луком!

