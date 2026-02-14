Как вкусно запечь свиные ребрышки, чтобы были сочными и мягкими: делимся рецептом

Свиные ребрышки – очень сытное и вкусное мясное блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Для того, чтобы мясо имело нежный вкус, кулинары советуют его хорошо замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных ребер в пивном маринаде.

Ингредиенты:

ребра – 1,5 кг

кетчуп – 150 г

горчица с медом из целых зерен – 1 ст.л.

соевый соус – 100 г

бальзамический уксус – 50 г

мед – 2 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

апельсин – 1 шт.

сахар – 4 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

вода – 500 мл

пиво темное – 500 мл

Способ приготовления:

1. Ребра выложите в миску, добавьте кетчуп, бальзамический уксус, горчицу, соевый соус, мелко порезанный чеснок, мед, сахар, соль, кусочки почищенного апельсина, и залейте пивом и водой.

2. Накройте крышкой без выхода пара, или плотно закройте фольгой и варите на небольшом огне с момента закипания 1-1,5 часа.

3. Далее ребра вытащите, соус из ребер процедите и загустите на сковороде. Смажьте ребра загущенным соусом и запекайте в духовке 20 минут при 180С.

Подавайте с кетчупом и маринованным красным луком!

