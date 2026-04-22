Красная рыба – полезный и вкусный продукт, который идеально подходит для приготовления бутербродов, салатов, закусок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной соленой красной рыбы, которая готовится элементарно.

Ингредиенты:

красную рыбу 500 г

сахар 1 ч.л.

соль 2 ч.л.

соль морская с травами 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Рыбу хорошо моем и вытираем полотенцем бумажным, вынимаем косточки.

2. Смешиваем сахар, соль пищевую и морскую.Перемешиваем и высыпаем в форму, сверху кладем рыбку и натираем со всех сторон солью.

3. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 12 часов. Затем сливаем сок, который выделился из рыбы, еще раз промываем и просушиваем и можно есть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: