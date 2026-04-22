Как вкусно засолить красную рыбу для бутербродов и салатов: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Красная рыба – полезный и вкусный продукт, который идеально подходит для приготовления бутербродов, салатов, закусок. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной соленой красной рыбы, которая готовится элементарно.

Ингредиенты: 

  • красную рыбу 500 г
  • сахар 1 ч.л.
  • соль 2 ч.л.
  • соль морская с травами 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Рыбу хорошо моем и вытираем полотенцем бумажным, вынимаем косточки.

2. Смешиваем сахар, соль пищевую и морскую.Перемешиваем и высыпаем в форму, сверху кладем рыбку и натираем со всех сторон солью.

3. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 12 часов. Затем сливаем сок, который выделился из рыбы, еще раз промываем и просушиваем и можно есть.

