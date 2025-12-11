Слабосоленая красная рыба – идеальная основа для приготовления вкусных салатов, а также закусок в виде бутербродов. Стоит отметить, что ее можно солить просто с солью, а также добавив сахар, специи, зелень, цедру цитрусовых.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, с солью и сахаром.

Ингредиенты:

500 г красной рыбы

1 ст.л соли

1 ч.л сахара

3 веточки укропа

Способ приготовления:

1. Выложите на дно формы соль, сверху кусок рыбы, посыпьте сахаром и солью, сверху положите укроп.

2. Оставьте в холодильнике на сутки.

Помойте после рыбу и подавайте!

