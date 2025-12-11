Все рецепты
Как вкусно засолить красную рыбу для салатов и бутербродов: делимся оригинальным рецептом
Слабосоленая красная рыба – идеальная основа для приготовления вкусных салатов, а также закусок в виде бутербродов. Стоит отметить, что ее можно солить просто с солью, а также добавив сахар, специи, зелень, цедру цитрусовых.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, с солью и сахаром.
Ингредиенты:
- 500 г красной рыбы
- 1 ст.л соли
- 1 ч.л сахара
- 3 веточки укропа
Способ приготовления:
1. Выложите на дно формы соль, сверху кусок рыбы, посыпьте сахаром и солью, сверху положите укроп.
2. Оставьте в холодильнике на сутки.
Помойте после рыбу и подавайте!
