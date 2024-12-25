Ананас – это не только очень коричневый и вкусный фрукт, но и прекрасное украшение любого праздничного стола. Существует много способов подачи ананаса, каждый из которых является чрезвычайно оригинальным. Однако следует уметь правильно выбирать этот фрукт, чтобы не приобрести слишком зеленый, или наоборот, гнилый плод.

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Как выбрать ананас, в Instagram рассказала фудблогер с ником treskablog. Следуя ее советам, вы всегда приобретете только спелый и сладкий фрукт.

На что обращать внимание при выборе ананаса?

Чубчик

Цвет

Твердость

Чубчик

Берем в руки ананас и проверяем, как двигается чубчик. Если он почти неподвижен – ананас зеленый. Если челка выкручивается полностью – ананас перезрелый.

Цвет

Следует также проверять цвет нижней части ананаса. Он должен быть желтым, или немного оранжевым. Если вы видите зеленый цвет – ананас зеленый. Коричневый – ананас перезрел.

Мягкость

Нажав на ананас, спелый плод должен немного деформироваться. Твердый ананас свидетельствует о его недозрелости. Слишком мягкий – наоборот, о том, что ананас давно перезрел и покупать его не стоит.

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