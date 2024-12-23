Новогодние праздники в Советском Союзе были едва ли не самым ожидаемым событием года. Подготовка к ним начиналась задолго до праздничных дней – нередко летом. Однако, несмотря на всю торжественность момента, новогодний стол в большинстве советских семей оставался довольно скромным. В условиях дефицита продуктов хозяйки искали разные способы создать хотя бы видимость праздничного богатства. Чем жертвовали для этого советские люди и как выглядело застолье на самом деле?

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет о том, как советские семьи пытались создать атмосферу праздника в сложных условиях дефицита. От рецептов из простых продуктов до особенностей сервировки стола – в этой статье вы узнаете все нюансы.

Особенности подготовки к празднику

Празднование Нового года в СССР требовало изобретательности. Основной запас продуктов начинали создавать еще летом, когда на полках магазинов можно найти зеленый горошек, красную икру или консервы. Эти продукты аккуратно прятали на антресолях со строгим указанием: "Не трогать, это на Новый год!". Мелкие апельсины, если их удавалось достать, становились настоящим кладом.

Основой праздничного меню был салат "Оливье"

Его популярность объяснялась доступностью ингредиентов: картофель, морковь, свекла, зеленый горошек и вареная колбаса были одними из немногих продуктов, которые можно найти в продаже. Заправляли салат майонезом, который во многих случаях тоже покупался раньше времени.

Что стояло на столе

Новогодний стол в Советском Союзе состоял преимущественно из того, что удалось получить. Красная икра часто хранилась с лета, чтобы стать главным украшением стола. Сладости вроде конфет или печенья были предметом роскоши, которые разлагали в небольшом количестве, чтобы хватило всем гостям.

Алкоголь также занимал важное место

Водка, "Советское шампанское" или грузинский коньяк считались атрибутами праздника. Венгерский ликер или бутылка импортного вина могли появиться на столе только по блату.

Как выглядел сам стол

Стол-книга, извлекаемый из своих тайников раз в год, становился символом Нового года. Его разлагали на пол комнаты, чтобы поместить всех гостей. Белая скатерть, яркие бокалы и старая посуда дополняли праздничную атмосферу.

Праздник при всем

Даже при отсутствии изобилия советские семьи умели создавать атмосферу тепла и радости. Подготовка к Новому году становилась особым ритуалом, а главным достижением было не роскошное застолье, а возможность провести праздник вместе с родными и друзьями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 продуктах, которые были только в СССР.