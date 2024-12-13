Советский союз оставил после себя огромное отражение в почти всех аспектах человеческой жизни. Конечно же он достался и принципам питания, избавиться от которых мы не можем до сих пор.

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Кроме того, на территории бывшего СССР существовали уникальные продукты, приобрести которые не было возможности ни в какой другой стране мира. Большинство из них исчезли из продаж почти сразу после распада Союза. О каких именно продуктах идет речь, разбирался FoodOboz.

Кисель в брикетах

Это один из самых популярных десертов, существовавших в СССР. Изготовлялся он в форме плотных плиток, растворив которые в горячей воде можно получить густой фруктовый напиток. Он был своеобразным ответом на полосе – напиток, чрезвычайно популярный на "буржуазном мероприятии".

Сгущенка

Это одно из самых любимых лакомств всех детей, что жить в СССР. Его использовали для приготовления десертов, добавляли в чай или кофе, а также просто ели ложкой. Этот товар был дефицитным, поэтому нередко сгущенным молоком жители Советского союза могли полакомиться только большими праздниками.

Птичье молоко

Почему-то принято считать, что конфеты "Птичье молоко" были исключительно советским изобретением. Но на самом деле этот рецепт пришел в СССР из Польши, где его изобретателем считается кондитер Ян Ведель. Популярность этого десерта была настолько велика, что его начали производить чуть ли не во всех регионах тогдашней страны.

Сырок "Дружба"

Есть легенда, согласно которой этот продукт придумали советские пищевики в качестве достойной замены мяса для космонавтов. Тогда плавленый сыр изготавливался исключительно из молочных продуктов и считался полезным для здоровья.

Квас

Этот традиционный славянский напиток приобрел в СССР незаурядную популярность. В городах напиток продавали прямо на улицах из больших желтых бочонков и был очень популярным в жаркие дни.

Шпроты в масле

Этот продукт появился в СССР благодаря балтийским рыбакам. Они стали обязательной составляющей любого праздничного стола.

Чай "Три слона"

Это один из самых популярных в те времена видов напитка. Его производили в Индии исключительно для экспорта на территорию СССР. Он обладал довольно насыщенным вкусом и прочностью и стал символом советского быта.

Геркулес

Овсяная каша "Геркулес" стала обязательной частью традиционного советского завтрака. Они были доступны по цене практически всем слоям населения. Варились овсяные хлопья на воде или молоке с сахаром или джемом.

Вода "Байкал"

Это уникальный советский напиток, созданный в качестве альтернативы западным газированным напиткам. В его состав входили натуральные травы, корни и даже эфирные масла. Производители позиционировали этот напиток как натуральный и полезный продукт, подчеркивая тем самым заботу о населении.

Березовый сок

Это натуральный и очень популярный напиток на территории бывшего Советского союза. Его добывали весной и разливали в банки. Березовый сок на пустых полках магазинов стал визитной карточкой начала крушения СССР.

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