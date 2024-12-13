Как за минуту почистить сельдь так, чтобы не повредить филе: делимся простым лайфхаком
Сельдь – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок в виде бутербродов, намазок. Еще из нее получаются очень сытные и вкусные салаты.
Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, как всего за 1 минуту почистить сельдь так, чтобы не повредить филе.
Что нужно:
- Сельдь
- Нож
Способ приготовления:
1. Отрежьте голову у селедки и разрежьте живот. Извлеките все внутренности, промойте рыбу водой.
2. Далее указательным пальцем вынимаем ребрышки и позвоночник. Сначала тянем с одной стороны, затем с другой, таким образом полностью удаляем позвоночник.
3. После отрежьте хвост. У части хвоста может остаться несколько косточек, достаньте их. И обязательно ножом удалите черную пленку и плавники и снимите шкурку с сельди, ее удобнее всего снимать в конце.
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