Сельдь – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок в виде бутербродов, намазок. Еще из нее получаются очень сытные и вкусные салаты.

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Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, как всего за 1 минуту почистить сельдь так, чтобы не повредить филе.

Что нужно:

Сельдь

Нож

Способ приготовления:

1. Отрежьте голову у селедки и разрежьте живот. Извлеките все внутренности, промойте рыбу водой.

2. Далее указательным пальцем вынимаем ребрышки и позвоночник. Сначала тянем с одной стороны, затем с другой, таким образом полностью удаляем позвоночник.

3. После отрежьте хвост. У части хвоста может остаться несколько косточек, достаньте их. И обязательно ножом удалите черную пленку и плавники и снимите шкурку с сельди, ее удобнее всего снимать в конце.

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