Как заготовить аджику из огурцов: отлично хранится
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Домашняя аджика из огурцов станет отличным способом использовать сезонный урожай. Соус получается густым, ароматным и прекрасно сочетается с мясом, картофелем, колбасками или запеченными овощами. Готовится он довольно быстро, а благодаря правильной термической обработке хорошо хранится всю зиму. Такой рецепт пригодится каждому, кто любит домашнюю консервацию.
Идея приготовления домашней аджики из огурцов опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 700 г
- кабачки – 300 г
- сладкий перец – 2 больших шт.
- острый перец – 1 шт.
- лук репчатый – 2 больших шт.
- сахар – 130 г
- соль – 1 ст.л.
- французская горчица или смесь французской и обычной – 100 г
- уксус 9% – 50 мл
- растительное масло – 50 мл.
- куркума – 1,5 ч.л.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Огурцы, кабачки, сладкий и острый перец, а также лук пропустите через мясорубку с крупной решеткой или очень мелко нарежьте ножом.
2. Переложите овощную массу в кастрюлю с толстым дном.
3. Добавьте сахар, соль, горчицу, уксус, растительное масло и куркуму. Все хорошо перемешайте.
4. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите смесь до кипения и варите примерно 10 минут, периодически помешивая.
5. Растворите крахмал в 100 мл холодной воды до однородной консистенции.
6. Влейте крахмал в кипящий соус, постоянно помешивая, и варите ещё 5 минут, пока масса немного не загустеет.
7. Горячую аджику разлейте по заранее простерилизованным банкам.
8. Герметично закрутите крышками, переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.
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