Домашняя аджика из огурцов станет отличным способом использовать сезонный урожай. Соус получается густым, ароматным и прекрасно сочетается с мясом, картофелем, колбасками или запеченными овощами. Готовится он довольно быстро, а благодаря правильной термической обработке хорошо хранится всю зиму. Такой рецепт пригодится каждому, кто любит домашнюю консервацию.

Идея приготовления домашней аджики из огурцов опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 700 г

кабачки – 300 г

сладкий перец – 2 больших шт.

острый перец – 1 шт.

лук репчатый – 2 больших шт.

сахар – 130 г

соль – 1 ст.л.

французская горчица или смесь французской и обычной – 100 г

уксус 9% – 50 мл

растительное масло – 50 мл.

куркума – 1,5 ч.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Огурцы, кабачки, сладкий и острый перец, а также лук пропустите через мясорубку с крупной решеткой или очень мелко нарежьте ножом.

2. Переложите овощную массу в кастрюлю с толстым дном.

3. Добавьте сахар, соль, горчицу, уксус, растительное масло и куркуму. Все хорошо перемешайте.

4. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите смесь до кипения и варите примерно 10 минут, периодически помешивая.

5. Растворите крахмал в 100 мл холодной воды до однородной консистенции.

6. Влейте крахмал в кипящий соус, постоянно помешивая, и варите ещё 5 минут, пока масса немного не загустеет.

7. Горячую аджику разлейте по заранее простерилизованным банкам.

8. Герметично закрутите крышками, переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: