Как заготовить аджику из огурцов: отлично хранится

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
24
Как заготовить аджику из огурцов: отлично хранится
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Домашняя аджика из огурцов станет отличным способом использовать сезонный урожай. Соус получается густым, ароматным и прекрасно сочетается с мясом, картофелем, колбасками или запеченными овощами. Готовится он довольно быстро, а благодаря правильной термической обработке хорошо хранится всю зиму. Такой рецепт пригодится каждому, кто любит домашнюю консервацию.

Идея приготовления домашней аджики из огурцов опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Как заготовить аджику из огурцов: отлично хранится

Ингредиенты:

  • огурцы – 700 г
  • кабачки – 300 г
  • сладкий перец – 2 больших шт.
  • острый перец – 1 шт.
  • лук репчатый – 2 больших шт.
  • сахар – 130 г
  • соль – 1 ст.л.
  • французская горчица или смесь французской и обычной – 100 г
  • уксус 9% – 50 мл
  • растительное масло – 50 мл.
  • куркума – 1,5 ч.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Как заготовить аджику из огурцов: отлично хранится

1. Огурцы, кабачки, сладкий и острый перец, а также лук пропустите через мясорубку с крупной решеткой или очень мелко нарежьте ножом.

2. Переложите овощную массу в кастрюлю с толстым дном.

Как заготовить аджику из огурцов: отлично хранится

3. Добавьте сахар, соль, горчицу, уксус, растительное масло и куркуму. Все хорошо перемешайте.

4. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите смесь до кипения и варите примерно 10 минут, периодически помешивая.

Как заготовить аджику из огурцов: отлично хранится

5. Растворите крахмал в 100 мл холодной воды до однородной консистенции.

6. Влейте крахмал в кипящий соус, постоянно помешивая, и варите ещё 5 минут, пока масса немного не загустеет.

Как заготовить аджику из огурцов: отлично хранится

7. Горячую аджику разлейте по заранее простерилизованным банкам.

8. Герметично закрутите крышками, переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.

Как заготовить аджику из огурцов: отлично хранится

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