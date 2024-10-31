Калина – очень ценный продукт, созревающий именно с началом холодов. И из таких ягод обязательно нужно сделать заготовку. В сочетании с медом такой продукт становится настоящим суперфудом, который можно использовать и просто для десертов, и в качестве витаминов для улучшения иммунитета.

Видео дня

Идея приготовления заготовки из калины опубликована на кулинарной странице webspoonua в Instagram. Вам понадобится всего два ингредиента.

Ингредиенты:

калина – 400 г

мед – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Калину снять с веточек, удаляя мусор и поврежденные ягоды.

2. Тщательно промыть ягоды и дать стечь воде

3. У калины достаточно жесткая кожура и большая плоская косточка внутри. Нам необходимо получить густой сок без этих частей ягоды. Можно растолочь ягоды и протереть через сито или отжать в марле, но проще всего протереть на специальной насадке в комбайне.

4. Отходы не нужно выбрасывать, их можно использовать для настоек, отваров или приготовления морса.

5. Получившуюся густую массу размешать с медом до его растворения. В комбайне это следует делать на ножи в пластмассовом чехле. Оптимальные пропорции: на 200 мл калинового пюре – 200 г меда.

6. Разлить калиновое пюре в простерилизованные банки.

7. Накрыть крышками негерметично, хранить в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: