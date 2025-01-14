Куриные крылья – это беспроигрышный вариант, если вам нужно быстро приготовить сытный обед на крупную компанию. Хотя это мясо и диетическое, его можно сделать очень сочным и мягким. Для этого добавьте сверху заливку из сыра и чеснока.

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Идея приготовления сочных куриных крылышек в духовке для обеда опубликована на странице фудблогера Анны с ником skorobagatko.anna в Instagram. Мясо будет иметь привлекательную золотистую корочку.

Ингредиенты для крылышек:

крылья куриные – 1 кг (разрезанные на 2 части)

крахмал – 1 ст.л.

мука – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

приправа к мясу – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для заливки:

сливочное масло – 50 г

твердый сыр – 100 г

чеснок – 3 зубчика

зелень (петрушка, укроп или другая) – 1 ст.л. (мелко нарезанная)

паприка – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Промойте куриные крылья, обсушите их бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.

2. В глубокой миске смешайте крахмал, муку, соль, паприку, черный перец, приправу к мясу и разрыхлитель.

3. Обвалите каждое крыло в приготовленной смеси, чтобы специи равномерно покрыли поверхность.

4. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанным маслом.

5. Запекайте в духовке при 180 градусах в течение 45 минут, пока крылья не станут золотистыми и хрустящими.

6. В небольшой кастрюле или сковороде растопите сливочное масло.

7. Добавьте натертый на мелкой терке сыр, мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок, зелень и паприку.

8. Перемешивайте, пока заливка не станет однородной.

9. Извлеките горячие крылышки из духовки и выложите в глубокую миску.

10. Полейте их заливкой и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся соусом.

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