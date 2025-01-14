Как запечь хрустящие и сочные крылья на обед: быстрая идея
Куриные крылья – это беспроигрышный вариант, если вам нужно быстро приготовить сытный обед на крупную компанию. Хотя это мясо и диетическое, его можно сделать очень сочным и мягким. Для этого добавьте сверху заливку из сыра и чеснока.
Идея приготовления сочных куриных крылышек в духовке для обеда опубликована на странице фудблогера Анны с ником skorobagatko.anna в Instagram. Мясо будет иметь привлекательную золотистую корочку.
Ингредиенты для крылышек:
- крылья куриные – 1 кг (разрезанные на 2 части)
- крахмал – 1 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- приправа к мясу – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для заливки:
- сливочное масло – 50 г
- твердый сыр – 100 г
- чеснок – 3 зубчика
- зелень (петрушка, укроп или другая) – 1 ст.л. (мелко нарезанная)
- паприка – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Промойте куриные крылья, обсушите их бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
2. В глубокой миске смешайте крахмал, муку, соль, паприку, черный перец, приправу к мясу и разрыхлитель.
3. Обвалите каждое крыло в приготовленной смеси, чтобы специи равномерно покрыли поверхность.
4. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанным маслом.
5. Запекайте в духовке при 180 градусах в течение 45 минут, пока крылья не станут золотистыми и хрустящими.
6. В небольшой кастрюле или сковороде растопите сливочное масло.
7. Добавьте натертый на мелкой терке сыр, мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок, зелень и паприку.
8. Перемешивайте, пока заливка не станет однородной.
9. Извлеките горячие крылышки из духовки и выложите в глубокую миску.
10. Полейте их заливкой и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся соусом.
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